Sanatan Dharma : क्या है सनातन धर्म का मतलब

दुनिया की हर संस्कृति में, भारतीय वैदिक संस्कृति सबसे पुरानी है। इसी से निकला सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। इसके अनुयायी आज भी खुद को ‘सनातन’ मानते हैं। ‘सनातन’ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। दुनिया में दो बड़ी सोचें चलती हैं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो जो ईश्वर में यकीन रखते हैं, मानते हैं कि ब्रह्मांड भी उसी ने बनाया। दूसरी तरफ, नास्तिक हैं, जो मानते हैं कि ये सब खुद-ब-खुद हुआ है, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं। आस्तिक भी अलग-अलग धर्मों और मान्यताओं में बंटे हैं, लेकिन सबकी आस्था एक ही ईश्वर में है भले ही रास्ते अलग हों। फिर भी, हर धर्म या विचारधारा के मूल में कहीं न कहीं वही सनातन वाला सच या विश्वास झलकता है। शायद इसी वजह से, आज भी सनातन के अनुयायी इसे कभी ना खत्म होने वाला धर्म मानते हैं, जिसे ईश्वर ने ही बनाया है।