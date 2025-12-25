Sarswati Puja Date 2026: साल 2026 में कब मनाई जाएगी सरस्वती पूजा, यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Sarswati Puja Date 2026: सरस्वती पूजा का पर्व हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा पूरे विधि- विधान के साथ की जाती है। हिंदू धर्म में सरस्वती माता को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है, इसलिए ये पूजा छात्रों के लिए बहुत खास मानी जाती है। सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तक मां सरस्वती के सामने रखते हैं और उनसे ज्ञान का वरदान मांगते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 में सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी इसके बारे में। आइए जाने सरस्वती पूजा की सही तारीख।