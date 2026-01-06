6 जनवरी 2026,

Tarot Card Rashifal : टैरो राशिफल 7 जनवरी : इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Tarot Card Rashifal 7 January 2026 : : बुधवार के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? जानें करियर, धन, प्रेम, निवेश और दिनभर के शुभ-अशुभ योग।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 06, 2026

Tarot Card Rashifal 7 January 2026

Tarot Card Rashifal 7 January 2026 : टैरो राशिफल 7 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Rashifal 7 January 2026 : टैरो राशिफल 7 जनवरी 2026: बुधवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के साथ कई राशियों के जीवन में नए संकेत लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स न केवल भविष्य की झलक देते हैं, बल्कि सही निर्णय लेने में भी मार्गदर्शन करते हैं। आज का दिन किसी के लिए आर्थिक उन्नति लेकर आएगा, तो किसी के लिए आत्ममंथन और संयम की परीक्षा होगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 7 जनवरी 2026 को मेष से मीन तक सभी राशियों पर ग्रहों और टैरो कार्ड्स का गहरा प्रभाव रहेगा। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है। सामाजिक मेलजोल और अपने शोक पर खर्च करेंगे। जिससे भविष्य की स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी के लिए कोई उपहार या ज्वेलरी खरीदने पर धन व्यय हो सकते हैं। समझदारी और संतुलन से दिन को सहज बना पाएंगे।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे अवसर बार-बार नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पहचानना जरूरी है। भाग्य आपका साथ देगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। मौज-मस्ती पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नति मिलने के लिए समय है। आप दूसरों से प्रभावित होने की बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे और जरूरी बदलाव लाकर परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगे। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात और मनोरंजन पर पैसा खर्च हो सकते हैं।

Numerology 2026: 1 से 5 मूलांक वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला है?

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कलात्मक साबित होने वाला है। आज कामकाज पर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उच्च अधिकारी आपकी सराहना करेंगे। धन संपत्ति बढ़ाने में सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपको अचानक लाभ भी हो सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता का मार्ग खोलने वाला साबित होगा। कार्यक्षेत्र में योजनाओं को क्रियान्वित करने में आपकी पूरी मेहनत करेंगे। आत्मविश्वास से आप सभी को परास्त कर पाएंगे। आपके प्रदर्शन से सहकर्मी प्रभावित होंगे। वित्तीय मामलों में दिन बहुत ही लाभकारी साबित होगा।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ साबित होने वाला है। आज काम से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। इसलिए कोई भी जोखिम उठाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा पर धन खर्च होगा। आज यात्राएं आपकी लिए उपयोगी साबित होगी।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों की काम करने की ऊर्जा आज कमाल की रहेगी। आज घटनाओं का पूर्वाभास होने से आप सही निर्णय लेंगे। साथ ही आज आप अपनी काबिलियत साबित करेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर से जुड़ी योजनाओं पर आप गहराई से विचार करेंगे। उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपकी वाणी से आप सभी लोगों को प्रभावित कर लेंगे। आज आपको भाग्य का साथ मिलने से कई कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आज उत्साह और उमंग दोनों ही देखने को मिलेंगे। शांत रहकर लाभ हानि का विश्लेषण करें और फिर से आगे बढ़ें। पुराने निवेश लाभ देगा और आय का साधन बनेगा। संतुलन बनाकर चलना जरूरी है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी निर्णय क्षमता गहरी और संतुलित होगी। जिससे नए अवसर मिलेंगे। काम पूरा करने का दबाव रहेगा। आप अपनी सूझबूझ से उसे संभाल लेंगे। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आर्थिक मामलों में दिन सुखद रहेगा। भविष्य की योजनाओं में स्थिरता आएगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के मन में चिंता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अधिक सहयोगी नहीं होगी। जिससे चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखें, तभी कठिन समय से निकल पाएंगे। आर्थिक रूप से खर्च अधिक रहेंगे और आपको संचित धन पर निर्भर रहना पड़ सकता है। संयम जरूरी होगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के लिए दिन प्रभावशाली बातचीत से लोगों से काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आज अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देंगे और खर्च और नियंत्रण में रखकर धन संचय करेंगे। दिन हर तरह से आपके पक्ष में रहेगा। सभी कार्य योजनानुसार पूरे होंगे और आप आत्मसंतोष महसूस करेंगे।

