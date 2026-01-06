Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत आज, यहां जानें पूजा की सरल विधि और नियम

माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ व्रत संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और जीवन में सफलता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन माताएं विशेष रूप से भगवान गणपति की पूजा कर अपने बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सकट चौथ का व्रत विघ्नों को दूर करता है और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खोलता है।