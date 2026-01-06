6 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

30 के बाद पलट जाती है इन 2 राशियों की किस्मत

Zodiac Signs Success After 30 : ज्योतिष में माना जाता है कि शनि ग्रह लगभग 30 साल में एक बार अपनी पूर्ण परिक्रमा करता है। यही समय होता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों का वास्तविक फल मिलना शुरू होता है।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 06, 2026

Shani Dev Changes Life After 30

Shani Dev Changes Life After 30 : 30 की उम्र के बाद क्यों चमकती है कुंभ और मकर राशि की किस्मत? (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Dev Changes Life After 30 : 30 की उम्र के बाद कुछ राशियों की किस्मत करवट लेती है। ज्योतिष में इसकी वजह है शनि ग्रह। ये वही ग्रह है जो देर से मिलने वाली सफलता, धैर्य और कड़ी मेहनत से जुड़े हैं। शनि के असर वाली राशियों के लिए लाइफ आसान नहीं होती, उन्हें सबकुछ वक्त से थोड़ा देर से मिलता है। लेकिन जब मिलता है, तो टिकाऊ मिलता है। ज्यादातर लोग देखेंगे कि इन राशियों के लोग 30 साल के बाद ही अपने करियर या पर्सनल लाइफ में असली कामयाबी हासिल करते हैं।

अब बात करते हैं उन खास राशियों की

कुंभ राशि:

कुंभ वालों की जिंदगी में शनि का दबदबा साफ दिखता है। मेहनत और संघर्ष तो बचपन से ही साथ रहता है, लेकिन असली फल 30 के बाद मिलता है। ये लोग इमोशनल होते हैं, कभी-कभी खुद के जज्बातों में उलझ जाते हैं। मगर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे खुद को संभालना सीख जाते हैं। 30 के बाद इनमें एक अलग तरह की समझदारी आ जाती है। मेहनत का असली मतलब और धैर्य का असली सबक इन्हें इसी उम्र में समझ आता है। सलाह यही है—रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करें, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।

मकर राशि:

मकर का भी मालिक शनि है। बचपन से ही इन पर जिम्मेदारियां रहती हैं। मेहनत, डिसिप्लिन और लगन इनकी पहचान है। कई बार इन्हें लगता है कि जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन यही शनि का सबक है—सब्र रखो, वक्त आने पर सब मिलेगा। 30 के बाद इनके लिए चीजें बदल जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, समाज में अच्छा नाम—सब मिलना शुरू हो जाता है। इन्हें सलाह है—शनि देव को खुश रखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या कुछ और आध्यात्मिक काम करें।

तो कुल मिलाकर, कुंभ और मकर इन दोनों राशियों के लिए लाइफ में असली ग्रोथ 30 के बाद आती है। वजह साफ है—इनका शासक ग्रह शनि है, जो धैर्य और लेट सक्सेस का सिंबल है। वैसे तो शनि को अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर सही घर में बैठा हो तो उतना नुकसान नहीं करता। फिर भी, इसके बुरे असर से बचने के लिए शनि देव और हनुमान जी की पूजा करना हमेशा अच्छा रहता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

धर्म/ज्योतिष

