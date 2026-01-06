30 के बाद पलट जाती है इन 2 राशियों की किस्मत

कुंभ वालों की जिंदगी में शनि का दबदबा साफ दिखता है। मेहनत और संघर्ष तो बचपन से ही साथ रहता है, लेकिन असली फल 30 के बाद मिलता है। ये लोग इमोशनल होते हैं, कभी-कभी खुद के जज्बातों में उलझ जाते हैं। मगर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे खुद को संभालना सीख जाते हैं। 30 के बाद इनमें एक अलग तरह की समझदारी आ जाती है। मेहनत का असली मतलब और धैर्य का असली सबक इन्हें इसी उम्र में समझ आता है। सलाह यही है—रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करें, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।