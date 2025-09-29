Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय

Early Signs of Fatty Liver Disease : फैटी लिवर अक्सर गंभीर होने तक लक्षण नहीं दिखाता। जानें डॉ. सौरभ सेठी के बताए शुरुआती संकेत और रोकथाम के उपाय।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Saurabh Sethi

Sep 29, 2025

Early Signs of Fatty Liver Disease

Early Signs of Fatty Liver Disease: Dr. Saurabh Sethi’s Key Warnings (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Early Signs of Fatty Liver Disease : फैटी लिवर की बीमारी, खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD), दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रही है और अक्सर गंभीर होने तक कोई लक्षण नहीं दिखाती। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ प्रमुख शुरुआती चेतावनी संकेतों और आम गलतफहमियों पर प्रकाश डाला। शुरुआती संकेतों में पेट का वजन बढ़ना, लगातार थकान, दाहिनी पसली के नीचे बेचैनी, त्वचा और बालों में बदलाव और भूख न लगना शामिल हैं। डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव, जैसे प्रसंस्कृत चीनी का सेवन कम करना, साबुत अनाज खाना और नियमित व्यायाम, लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और यहां तक कि फैटी लिवर को उसकी शुरुआती अवस्था में ही उलट भी सकते हैं।

जैसे-जैसे NAFLD दुनिया भर में सबसे आम लिवर की बीमारियों में से एक बनता जा रहा है, डॉ. सेठी की सलाह शुरुआती पहचान, मिथकों को तोड़ने और लाइफ स्टाइल में बदलाव के महत्व पर जोर देती है। पेट की चर्बी, थकान या स्किन में बदलाव जैसे सूक्ष्म लक्षणों पर नजर रखकर, लोग मामूली लक्षणों के गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में बदलने से पहले ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक लिवर क्षति को रोका जा सकता है, समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और सिरोसिस, हृदय रोग और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

घर पर फैटी लिवर के शुरुआती लक्षणों का पता कैसे लगाएं

पेट का वजन बढ़ना

फैटी लिवर की शुरुआती पहचान घर पर ही की जा सकती है, और इसका सबसे आम संकेत है पेट के आस-पास चर्बी बढ़ना। डॉ. सेठी बताते हैं कि अक्सर ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। यानी शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि शरीर अतिरिक्त चर्बी को पेट में जमा करने लगता है।

बहुत लोग पेट की चर्बी को सिर्फ दिखावे या मोटापे की समस्या समझते हैं, लेकिन असल में यह शरीर का अलार्म है। पेट पर जमा फैट का सीधा संबंध लिवर की सेहत से है।

लिवर हमारे शरीर में शुगर और फैट को संतुलित रखने का काम करता है। जब यह ठीक से काम नहीं कर पाता, तो पेट के आस-पास चर्बी बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आपका वजन खासकर पेट पर बढ़ रहा है, तो इसे हल्के में न लें यह फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

लगातार थकान

अगर आपको पर्याप्त आराम के बाद भी लगातार थकान महसूस होती है, तो यह लिवर की खराबी का संकेत हो सकता है। डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि लगातार थकान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह NAFLD का एक शुरुआती लक्षण है। इस स्तर पर थकान नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) का पूर्वाभास हो सकती है, जो लिवर की एक गंभीर बीमारी है जिसमें सूजन और निशान पड़ जाते हैं। क्रोनिक थ

त्वचा और बालों में बदलाव

    • चेहरे पर बार-बार मुहांसे निकलना,
    • बाल पतले होना या झड़ना,
    • गर्दन या बगल की त्वचा का काला पड़ना (dark patches),

    ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर पर बढ़ते बोझ के संकेत हैं।

    भूख और पाचन में गड़बड़ी

      भूख न लगना, पेट फूलना, या हल्की-हल्की अपच की समस्या रहना भी लिवर की परेशानी की ओर इशारा कर सकता है।

      शरीर में सुस्ती और नींद की समस्या

        पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थकान या नींद पूरी न होना भी फैटी लिवर से जुड़ा लक्षण है।

        डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

        ये भी पढ़ें

        How to Check Heart Blockage at Home : घर पर ऐसे जानें आपको हार्ट ब्लॉकेज है या नहीं, कार्डियो सर्जन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो
        स्वास्थ्य

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        संबंधित विषय:

        health

        health news

        Updated on:

        29 Sept 2025 12:10 pm

        Published on:

        29 Sept 2025 12:09 pm

        Hindi News / Health / Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय

        ट्रेंडिंग वीडियो

        बड़ी खबरें

        View All

        स्वास्थ्य

        ट्रेंडिंग

        लाइफस्टाइल

        PCOS सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं, आपकी खूबसूरती भी हो सकती है प्रभावित

        PCOS symptoms,women with PCOS,Hormonal Imbalance,PCOS on skin,
        लाइफस्टाइल

        WHO Alert : हर मिनट 8 लोगों की जान ले रहा ‘Heart Attack’

        Heart Attack
        स्वास्थ्य

        World Heart Day 2025: सिर्फ सीने का दर्द नहीं, ये संकेत भी हैं हार्ट प्रॉब्लम के, जानिए दिल के लिए हेल्दी फूड्स

        World Heart Day 2025 theme, healthy heart, World Heart Day 2025 ,
        स्वास्थ्य

        भारत में एनिमल हेल्थकेर सर्विस का नया युग शुरू

        समाचार

        Avoid Things After Eating Fruits: फल खाने के बाद कभी न करें ये काम, सेहत पर पड़ सकता है भारी असर

        avoid after eating fruits,what not to do after eating fruits, fruit digestion tips,
        लाइफस्टाइल
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Asia Cup 2025

        PM Modi

        Bihar Elections 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Grievance Policy

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        Privacy Policy

        About Us

        Code of Conduct

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.