Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय

Early Signs of Fatty Liver Disease : फैटी लिवर की बीमारी, खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD), दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रही है और अक्सर गंभीर होने तक कोई लक्षण नहीं दिखाती। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ प्रमुख शुरुआती चेतावनी संकेतों और आम गलतफहमियों पर प्रकाश डाला। शुरुआती संकेतों में पेट का वजन बढ़ना, लगातार थकान, दाहिनी पसली के नीचे बेचैनी, त्वचा और बालों में बदलाव और भूख न लगना शामिल हैं। डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव, जैसे प्रसंस्कृत चीनी का सेवन कम करना, साबुत अनाज खाना और नियमित व्यायाम, लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और यहां तक कि फैटी लिवर को उसकी शुरुआती अवस्था में ही उलट भी सकते हैं।