Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय

Early Signs of Fatty Liver Disease: Dr. Saurabh Sethi’s Key Warnings (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Early Signs of Fatty Liver Disease : फैटी लिवर की बीमारी, खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD), दुनिया भर में धीरे-धीरे बढ़ रही है और अक्सर गंभीर होने तक कोई लक्षण नहीं दिखाती। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ प्रमुख शुरुआती चेतावनी संकेतों और आम गलतफहमियों पर प्रकाश डाला। शुरुआती संकेतों में पेट का वजन बढ़ना, लगातार थकान, दाहिनी पसली के नीचे बेचैनी, त्वचा और बालों में बदलाव और भूख न लगना शामिल हैं। डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव, जैसे प्रसंस्कृत चीनी का सेवन कम करना, साबुत अनाज खाना और नियमित व्यायाम, लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और यहां तक कि फैटी लिवर को उसकी शुरुआती अवस्था में ही उलट भी सकते हैं।
जैसे-जैसे NAFLD दुनिया भर में सबसे आम लिवर की बीमारियों में से एक बनता जा रहा है, डॉ. सेठी की सलाह शुरुआती पहचान, मिथकों को तोड़ने और लाइफ स्टाइल में बदलाव के महत्व पर जोर देती है। पेट की चर्बी, थकान या स्किन में बदलाव जैसे सूक्ष्म लक्षणों पर नजर रखकर, लोग मामूली लक्षणों के गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में बदलने से पहले ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक लिवर क्षति को रोका जा सकता है, समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और सिरोसिस, हृदय रोग और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।
फैटी लिवर की शुरुआती पहचान घर पर ही की जा सकती है, और इसका सबसे आम संकेत है पेट के आस-पास चर्बी बढ़ना। डॉ. सेठी बताते हैं कि अक्सर ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। यानी शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि शरीर अतिरिक्त चर्बी को पेट में जमा करने लगता है।
बहुत लोग पेट की चर्बी को सिर्फ दिखावे या मोटापे की समस्या समझते हैं, लेकिन असल में यह शरीर का अलार्म है। पेट पर जमा फैट का सीधा संबंध लिवर की सेहत से है।
लिवर हमारे शरीर में शुगर और फैट को संतुलित रखने का काम करता है। जब यह ठीक से काम नहीं कर पाता, तो पेट के आस-पास चर्बी बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आपका वजन खासकर पेट पर बढ़ रहा है, तो इसे हल्के में न लें यह फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है।
अगर आपको पर्याप्त आराम के बाद भी लगातार थकान महसूस होती है, तो यह लिवर की खराबी का संकेत हो सकता है। डॉ. सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि लगातार थकान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह NAFLD का एक शुरुआती लक्षण है। इस स्तर पर थकान नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) का पूर्वाभास हो सकती है, जो लिवर की एक गंभीर बीमारी है जिसमें सूजन और निशान पड़ जाते हैं। क्रोनिक थ
ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर पर बढ़ते बोझ के संकेत हैं।
भूख न लगना, पेट फूलना, या हल्की-हल्की अपच की समस्या रहना भी लिवर की परेशानी की ओर इशारा कर सकता है।
पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थकान या नींद पूरी न होना भी फैटी लिवर से जुड़ा लक्षण है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल