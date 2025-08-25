Liver Health: ये एक विटामिन जिसकी कमी से होती है लिवर की बीमारी

Liver Health: हमारी बॉडी को सही तरीके से वर्क करने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। Vitamin D को हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के लिए होता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Vitamin D का असर हमारे शरीर के कई अंगों पर पड़ता है, खासकर लिवर (Liver ) पर। तो आइए जानते हैं कैसे।
हाल ही में हुई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine - NLM) की रिसर्च बताती है कि Vitamin D की कमी लिवर की गंभीर बीमारियों जैसे NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) और Hepatitis C से जुड़ी हो सकती है।
सूरज की रोशनी से हमें Vitamin D मिलता है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में लोग धूप में कम समय बिताते हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड डाइट और ओवरवेट होने से भी इसकी कमी बढ़ जाती है। लिवर खुद Vitamin D को प्रोसेस करने में अहम रोल निभाता है, इसलिए जब लिवर कमजोर होता है तो इसका असर सीधा Vitamin D लेवल पर दिखता है।
NAFLD एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में बिना अल्कोहल पिए भी फैट जमा होने लगता है। रिसर्च के मुताबिक, Vitamin D की कमी NAFLD मरीजों में बहुत आम है। यह कमी लिवर में सूजन (inflammation) और फाइब्रोसिस (scarring) बढ़ा सकती है।
Hepatitis C एक वायरस से होने वाली लिवर की बीमारी है। रिसर्च कहती है कि Hepatitis C के मरीजों में 90% तक Vitamin D deficiency पाई गई है। Vitamin D शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिससे यह वायरस से लड़ने और लिवर को डैमेज से बचाने में मदद कर सकता है।
डॉक्टर्स मानते हैं कि जिन लोगों को लिवर डिजीज है, उन्हें Vitamin D सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। हालांकि, यह हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए क्योंकि इसकी अधिक मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है।
Vitamin D सिर्फ सनशाइन विटामिन नहीं है, बल्कि यह लिवर की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप धूप से दूर रहते हैं, ज्यादा थकान, कमजोरी या लिवर से जुड़ी समस्याएं महसूस कर रहे हैं तो Vitamin D की जांच जरूर कराएं। सही मात्रा में Vitamin D लेकर आप लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।