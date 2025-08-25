Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Liver Health: ये एक विटामिन जिसकी कमी से होती है लिवर की बीमारी

Liver Health: Vitamin D की कमी सिर्फ हड्डियों पर ही नहीं बल्कि लिवर पर भी असर डालती है। रिसर्च के अनुसार यह कमी NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) और Hepatitis C जैसी बीमारियों को बढ़ा सकती है। जानें इसका असर और बचाव।

भारत

Dimple Yadav

Aug 25, 2025

Liver Health
Liver Health (photo- grok ai)

Liver Health: हमारी बॉडी को सही तरीके से वर्क करने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। Vitamin D को हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के लिए होता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Vitamin D का असर हमारे शरीर के कई अंगों पर पड़ता है, खासकर लिवर (Liver ) पर। तो आइए जानते हैं कैसे।

हाल ही में हुई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine - NLM) की रिसर्च बताती है कि Vitamin D की कमी लिवर की गंभीर बीमारियों जैसे NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) और Hepatitis C से जुड़ी हो सकती है।

Vitamin D की कमी क्यों होती है?

सूरज की रोशनी से हमें Vitamin D मिलता है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में लोग धूप में कम समय बिताते हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड डाइट और ओवरवेट होने से भी इसकी कमी बढ़ जाती है। लिवर खुद Vitamin D को प्रोसेस करने में अहम रोल निभाता है, इसलिए जब लिवर कमजोर होता है तो इसका असर सीधा Vitamin D लेवल पर दिखता है।

NAFLD और Vitamin D

NAFLD एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में बिना अल्कोहल पिए भी फैट जमा होने लगता है। रिसर्च के मुताबिक, Vitamin D की कमी NAFLD मरीजों में बहुत आम है। यह कमी लिवर में सूजन (inflammation) और फाइब्रोसिस (scarring) बढ़ा सकती है।

Hepatitis C और Vitamin D

Hepatitis C एक वायरस से होने वाली लिवर की बीमारी है। रिसर्च कहती है कि Hepatitis C के मरीजों में 90% तक Vitamin D deficiency पाई गई है। Vitamin D शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिससे यह वायरस से लड़ने और लिवर को डैमेज से बचाने में मदद कर सकता है।

क्या सप्लीमेंट जरूरी हैं?

डॉक्टर्स मानते हैं कि जिन लोगों को लिवर डिजीज है, उन्हें Vitamin D सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। हालांकि, यह हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए क्योंकि इसकी अधिक मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है।

Vitamin D लेकर आप लिवर को रखें स्वस्थ

Vitamin D सिर्फ सनशाइन विटामिन नहीं है, बल्कि यह लिवर की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप धूप से दूर रहते हैं, ज्यादा थकान, कमजोरी या लिवर से जुड़ी समस्याएं महसूस कर रहे हैं तो Vitamin D की जांच जरूर कराएं। सही मात्रा में Vitamin D लेकर आप लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।

health

Health department

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

25 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Health / Liver Health: ये एक विटामिन जिसकी कमी से होती है लिवर की बीमारी

