Liver Health: ये एक विटामिन जिसकी कमी से होती है लिवर की बीमारी

सूरज की रोशनी से हमें Vitamin D मिलता है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में लोग धूप में कम समय बिताते हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड डाइट और ओवरवेट होने से भी इसकी कमी बढ़ जाती है। लिवर खुद Vitamin D को प्रोसेस करने में अहम रोल निभाता है, इसलिए जब लिवर कमजोर होता है तो इसका असर सीधा Vitamin D लेवल पर दिखता है।