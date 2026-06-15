NHS और AAAAI की गाइडलाइन: मधुमक्खी काट ले तो घबराएं नहीं, सबसे पहले करें ये 5 काम

हाथ पर बैठी मधुमक्खी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Bee Sting First Aid: गर्मियों और बरसात के मौसम में मधुमक्खी, ततैया या दूसरे डंक मारने वाले कीड़ों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादातर मामलों में यह दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन खतरनाक नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन (Anaphylaxis) जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में घबराने के बजाय सही फर्स्ट एड करना बेहद जरूरी है।
ब्रिटेन की NHS (National Health Service), American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) और MedlinePlus की गाइडलाइन बताती हैं कि मधुमक्खी के डंक के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में किए गए सही कदम दर्द, सूजन और गंभीर जटिलताओं का खतरा कम कर सकते हैं।
अगर मधुमक्खी ने काटा है तो उसका डंक त्वचा में फंसा रह सकता है। NHS के अनुसार डंक को जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। किसी कार्ड या नाखून की मदद से उसे हल्के से खुरचकर निकालें। चिमटी से दबाकर निकालने से बचें क्योंकि इससे ज्यादा जहर शरीर में जा सकता है।
डंक हटाने के बाद उस हिस्से को साफ पानी और साबुन से धो लें। इससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है और त्वचा पर मौजूद गंदगी हट जाती है।
NHS और MedlinePlus के मुताबिक बर्फ को कपड़े में लपेटकर 10-20 मिनट तक प्रभावित हिस्से पर रखें। इससे दर्द, लालिमा और सूजन कम हो सकती है। बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें।
डंक वाली जगह पर खुजली या जलन हो सकती है। ऐसे में कैलामाइन लोशन या डॉक्टर की सलाह से एंटीहिस्टामिन दवा ली जा सकती है। प्रभावित जगह को बार-बार खुजलाने से त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
AAAAI के अनुसार यदि डंक लगने के बाद सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन, चक्कर आना, तेज धड़कन या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो यह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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