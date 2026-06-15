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NHS और AAAAI की गाइडलाइन: मधुमक्खी काट ले तो घबराएं नहीं, सबसे पहले करें ये 5 काम

Bee Sting Guidelines: मधुमक्खी काट ले तो घबराने की जरूरत नहीं। NHS, AAAAI और MedlinePlus की गाइडलाइन के अनुसार जानिए डंक हटाने, सूजन कम करने और एलर्जी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले कौन से 5 काम करने चाहिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 15, 2026

Bee Sting Allergy,Bee Sting First Aid

हाथ पर बैठी मधुमक्खी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Bee Sting First Aid: गर्मियों और बरसात के मौसम में मधुमक्खी, ततैया या दूसरे डंक मारने वाले कीड़ों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादातर मामलों में यह दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन खतरनाक नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन (Anaphylaxis) जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में घबराने के बजाय सही फर्स्ट एड करना बेहद जरूरी है।

ब्रिटेन की NHS (National Health Service), American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) और MedlinePlus की गाइडलाइन बताती हैं कि मधुमक्खी के डंक के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में किए गए सही कदम दर्द, सूजन और गंभीर जटिलताओं का खतरा कम कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले डंक (Stinger) को हटाएं

अगर मधुमक्खी ने काटा है तो उसका डंक त्वचा में फंसा रह सकता है। NHS के अनुसार डंक को जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। किसी कार्ड या नाखून की मदद से उसे हल्के से खुरचकर निकालें। चिमटी से दबाकर निकालने से बचें क्योंकि इससे ज्यादा जहर शरीर में जा सकता है।

  1. प्रभावित जगह को साबुन और पानी से धोएं

डंक हटाने के बाद उस हिस्से को साफ पानी और साबुन से धो लें। इससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है और त्वचा पर मौजूद गंदगी हट जाती है।

  1. सूजन और दर्द कम करने के लिए ठंडी सिकाई करें

NHS और MedlinePlus के मुताबिक बर्फ को कपड़े में लपेटकर 10-20 मिनट तक प्रभावित हिस्से पर रखें। इससे दर्द, लालिमा और सूजन कम हो सकती है। बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें।

  1. खुजली और जलन से राहत पाने के उपाय करें

डंक वाली जगह पर खुजली या जलन हो सकती है। ऐसे में कैलामाइन लोशन या डॉक्टर की सलाह से एंटीहिस्टामिन दवा ली जा सकती है। प्रभावित जगह को बार-बार खुजलाने से त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

  1. इन गंभीर लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

AAAAI के अनुसार यदि डंक लगने के बाद सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन, चक्कर आना, तेज धड़कन या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो यह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लेनी चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Acupressure for Stress: क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से सच में दर्द और तनाव कम हो सकता है? NIH और PMC रिसर्च से जानिए

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Acupressure for Pain Relief Acupressure for Stress

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Published on:

15 Jun 2026 09:51 am

Hindi News / Health / NHS और AAAAI की गाइडलाइन: मधुमक्खी काट ले तो घबराएं नहीं, सबसे पहले करें ये 5 काम

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