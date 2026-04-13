Joint Pain Treatment: जोड़ों के दर्द की नई दवा, वैज्ञानिकों ने खोजी ऑस्टियोआर्थराइटिस को खत्म करने की नई तकनीक

Joint Pain Treatment: आज के दौर में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या बन चुका है। पहले 30 की उम्र के बाद लोगों के जोड़ों में दर्द की समस्या की शुरुआत होती थी। लेकिन अभी हालात ये हैं कि हर उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द सर चढ़कर बोल रहा हैं। युवाओं में भी अब जोड़ों का दर्द आम बात हो गयी है। कमर दर्द, घुटनों का दर्द या कहें की सभी जोड़ों में दर्द अब कोई नई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो (UC) बोल्डर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रायोगिक दवा (Experimental Drug) तैयार की है जो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में इस बीमारी को रिवर्स कर सकती है।