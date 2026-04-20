शौच करते समय जोर लगाने से 10 साल ही याददाश्त चली गई! मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है Transient Global Amnesia

Transient Global Amnesia: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे पोटी करते समय ज्यादा जोर लगाने से एक महिला की याददाश्त चली गई। आप ये सुनकर सोच रहे होंगे की ये भला कैसे संभव है। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला साल 2019 का है जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।



हांगकांग की एक महिला को लंबे समय से कब्ज की समस्या थी। एक दिन शौच करते वक्त उसने जरुरत से ज्यादा या कहें की क्षमता से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश की तो उसकी 10 साल की याददाश्त चली गई। इसको ट्रांजिएंट ग्लोबल एम्नेसिया कहते हैं। आइए डॉक्टर आदित्य सोनी ( मनोचिकित्सक) से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?