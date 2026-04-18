Heat Wave Alert: स्पेशल हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनेंगे! लू से बचने के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश, समझिए पूरी बात

सरकारी अस्पताल में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनाए गए हैं, जहां लू के मरीजों के लिए बेड रिजर्व रहेंगे। आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए छाया, ठंडे पानी और कूलर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। ओआरएस (ORS) के पैकेट और जरूरी ड्रिप्स का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। लू के मरीजों के लिए ऐसी एम्बुलेंस तैयार की गई हैं जिनमें शरीर को तुरंत ठंडा करने वाली TACO तकनीक और आइस पैक्स की सुविधा होगी।