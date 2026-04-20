Bhindi vs Parwal: डायबिटीज में भिंडी या परवल? जानें कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद

परवल को हल्की और ठंडी तासीर वाली सब्जी माना जाता है। इसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए वजन कंट्रोल करने वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। Journal of Ethnopharmacology की एक स्टडी के अनुसार इसके बीजों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन के काम को बेहतर बनाते हैं। यानी शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। इसके अलावा परवल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है।