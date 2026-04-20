20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bhindi vs Parwal: डायबिटीज में भिंडी या परवल? जानें कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद

Bhindi vs Parwal: डायबिटीज में भिंडी और परवल दोनों फायदेमंद हैं, लेकिन किससे मिलेगा ज्यादा लाभ? जानें शुगर कंट्रोल, वजन और दिल की सेहत के लिए सही विकल्प।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 20, 2026

Bhindi vs Parwal

Bhindi vs Parwal (photo- chatgtp)

Bhindi vs Parwal: भारत में गर्मियों में भिंडी और परवल आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को Diabetes है, उनके लिए ये सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि सेहत संभालने का एक आसान तरीका भी हैं। सही तरीके से खाया जाए तो ये दोनों ही ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद कर सकती हैं।

भिंडी: शुगर कंट्रोल की नेचुरल हेल्प

भिंडी काटते समय जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। Food Science & Nutrition में छपी रिसर्च के मुताबिक, भिंडी में मौजूद घुलनशील फाइबर खाने के बाद शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देता है। इसका फायदा ये होता है कि खाने के बाद अचानक शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो किडनी को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं, जो डायबिटीज मरीजों के लिए काफी जरूरी है।

परवल: हल्की लेकिन असरदार सब्जी

परवल को हल्की और ठंडी तासीर वाली सब्जी माना जाता है। इसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए वजन कंट्रोल करने वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। Journal of Ethnopharmacology की एक स्टडी के अनुसार इसके बीजों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन के काम को बेहतर बनाते हैं। यानी शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। इसके अलावा परवल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है।

भिंडी vs परवल: कौन है बेहतर?

अगर सीधी बात करें, तो दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद शुगर जल्दी बढ़ती है, तो भिंडी ज्यादा मददगार हो सकती है। अगर आपका फोकस वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पर है, तो परवल बेहतर रहेगा। यानि कौन बेहतर है ये आपके शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है।

सही तरीके से पकाना है जरूरी

अक्सर लोग भिंडी को डीप फ्राई करके या परवल को ज्यादा तेल और मसालों में बनाते हैं, जिससे इनके फायदे कम हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, कम तेल में हल्का भूनना, उबालकर या स्टीम करके खाना। इससे इनके पोषक तत्व सही तरह से शरीर को मिलते हैं। भिंडी और परवल दोनों ही डायबिटीज डाइट में शामिल करने लायक सब्जियां हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये दवाइयों का विकल्प नहीं हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Diabetes Diet Fruits: डायबिटीज में फल कैसे खाएं? ये 5 गलतियां कर रहीं हैं शुगर हाई
स्वास्थ्य
Diabetes Diet Fruits

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Apr 2026 10:54 am

Published on:

20 Apr 2026 10:48 am

Hindi News / Health / Bhindi vs Parwal: डायबिटीज में भिंडी या परवल? जानें कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पाकिस्तान में हर दूसरी महिला हो सकती है PCOS की शिकार! डॉक्टर से जानें क्यों तेजी से फैल रही है यह बीमारी

PCOS Cause
स्वास्थ्य

Liver Cancer Causes: लिवर खराब होने से पहले दिखते हैं ये संकेत, डॉक्टर ने बताया क्यों बढ़ रहा है इस कैंसर का खतरा

Liver Cancer Causes
स्वास्थ्य

कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! mRNA Vaccine से जीती पैंक्रियाटिक कैंसर की जंग, 6 साल तक जिंदा रहे मरीज

mRNA Vaccine
स्वास्थ्य

शौच करते समय जोर लगाने से 10 साल ही याददाश्त चली गई! मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है Transient Global Amnesia

Transient Global Amnesia
स्वास्थ्य

Chagas Disease : “एक कीड़े ने 80 लाख लोगों को किया बीमार”, WHO ने फिर किया अलर्ट!

Chagas Disease, Chagas Disease Effected 8 million people, WHO Alert,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.