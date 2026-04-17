Morning Brushing: आप भी सुबह उठते ही करते हैं ब्रश, जानें ENT सर्जन ने क्यों कहा गलत

रात भर जब हम सोते हैं, तो हमारे मुंह में एक विशेष प्रकार की लार बनती है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पाचन के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सुबह की लार हमारे शरीर के लिए अमृत समान होती है। रात को हमारे दांतों पर एक विशेष परत जम जाती है और जब हम उठते ही केमिकल वाले टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो हमारे दांतों की बाहरी परत कमजोर पड़ जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करने की जगह सादे पानी से मुंह को साफ करना चाहिए।।