Chagas Disease : “एक कीड़े ने 80 लाख लोगों को किया बीमार”, WHO ने फिर किया अलर्ट!

Chagas Disease Treatment : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चागास रोग को लेकर फिर से जानकारी शेयर की है। साथ ही बताया है कि कैसे दुनिया के लगभग 80 लाख लोग चागास रोग के साथ जी रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मामले लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। साथ ही इसके लिए दवाई के बारे में भी जानकारी शेयर की है।