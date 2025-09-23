Human Aging Process: धीरे-धीरे नहीं, एक झटके में आता है बुढ़ापा, वैज्ञानिकों ने खोला राज!

चीनी वैज्ञानिकों की टीम ने 14 से 68 साल की उम्र वाले 76 लोगों के 13 तरह के अंगों और टिशूज़ के नमूनों का अध्ययन किया। इनमें दिल, फेफड़े, लिवर, हड्डियां, इम्यून सिस्टम, खून और त्वचा जैसी चीजें शामिल थीं। उन्होंने इन टिशूज में मौजूद प्रोटीन को चेक किया और एक तरह का एजिंग एटलस बनाया। यह एटलस दिखाता है कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में उम्र के साथ कैसे बदलाव आते हैं।