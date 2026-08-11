ईरान युद्ध के बीच भारत-इजरायल ने मिलकर उठाया कदम, डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर बढ़ा सहयोग

इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने यरुशलम में MASHAV की प्रमुख इनात श्लेन से मुलाकात की। बता दें ‘MASHAV’ इजरायल की अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी है। बैठक में भारत-इजरायल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। खास तौर पर कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने भारत में मौजूद कृषि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को और मजबूत करने पर बात की। इन केंद्रों के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा पानी के बेहतर इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। वॉटर मैनेजमेंट में क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर विचार किया गया। भारत के लिए पानी का बेहतर प्रबंधन बेहद अहम है। ऐसे में इजरायल की तकनीकी विशेषज्ञता दोनों देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।