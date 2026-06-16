8th Pay Commission: 7 वेतन आयोगों में सबसे ज्यादा कब बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी? जानिए कब कितना था न्यूनतम और अधिकतम वेतन

8th CPC Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के लिए 8 वें वेतन आयोग ने मेमोरेंडम की लास्ट डेट 15 जून तय की थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अब कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की सिफारिशों और फिटमेंट फैक्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आयोग लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग करेगा। लेकिन इससे पहले जानते है कि सात वेतन आयोगों ने किस तरह अलग-अलग समय में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है।