11-12 जून को 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी, राजस्थान के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, IMD ने मानसून पर दी अपडेट

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में बुधवार को भी गर्मी का असर बना रहा और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद चूरू में 44.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के 14 शहरों में पारा 41 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। इधर, भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को अब गुरुवार से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम केन्द्र ने 15 जिलों में 11 और 12 जून को मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।