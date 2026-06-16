दोनों पक्षों को सुनकर ही ओम बिरला लेंगे टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में फैसला

नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एक छोटी और ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हालांकि यह पार्टी पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड है। जनवरी 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस पार्टी का मुख्यालय हावड़ा जिले के संकरील में स्थित है। उत्तिया कुंडू (Uttiya Kundu) पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी शेवली कुंडू (Shewly Kundu) पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं। शेवली कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी हैं। पार्टी का चुनावी चिन्ह चिह्न 'पेन निब विद सेवन रेज़' (सात किरणों वाला पेन निब) है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया था और 3 अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी।