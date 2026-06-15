15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जिस NCPI में शामिल हुए 20 बागी सांसद, उसकी फाउंडर अब पार्टी से बाहर, खुद बताया क्यों दिया इस्तीफा

NCPI की फाउंडर शेवली कुंडू ने बताया कि उन्होंने निजी और पेशेवर कारणों से पार्टी छोड़ दी थी। 20 बागी TMC सांसदों के NCPI में शामिल होने से पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 15, 2026

NCPI Founder Shewly Kundu

NCPI Founder Shewly Kundu: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने के बाद यह छोटी और लगभग अज्ञात राजनीतिक पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। जिस पार्टी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली शेवली कुंडू थीं, वह अब खुद NCPI का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

आपको बता दें बागी तृणमूल सांसदों ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के बाद NCPI में विलय कर लिया है। इसके बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल था कि NCPI पार्टी कहां की है, इसका अध्यक्ष कौन है, पार्टी में कितने सदस्य हैं और कब इसकी स्थापना हुई? चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं।

NCPI का गठन कब हुआ था?

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, NCPI को 20 जनवरी 2023 को एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी (RUPP) के रूप में पंजीकृत किया गया था। पार्टी का पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बानिपुर इलाके में है। रिकॉर्ड में शेवली कुंडू को पार्टी की कोषाध्यक्ष बताया गया था, जबकि उनके पति उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष थे।

पार्टी की संस्थापक अब संगठनक का हिस्सा नहीं

शेवली कुंडू ने जानकारी दी है कि अब उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में अब नया नेतृत्व काम कर रहा है, हालांकि पार्टी का नया प्रेसिडेंट कौन है इस पर उन्होंने बोलने से मन कर दिया, कहा इंतजार करिये सामने आ जाएगा।

हाई कोर्ट की प्रैक्टिस बनी राजनीति छोड़ने की वजह

शेवली कुंडू के मुताबिक, पार्टी छोड़ने के पीछे कोई राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि पेशेवर कारण थे। उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट में वकालत करती हैं और बढ़ती पेशेवर व्यस्तताओं के कारण संगठन को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही थीं। इसी वजह से उन्होंने सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TMC

West Bengal

Published on:

15 Jun 2026 03:02 pm

Hindi News / National News / जिस NCPI में शामिल हुए 20 बागी सांसद, उसकी फाउंडर अब पार्टी से बाहर, खुद बताया क्यों दिया इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'वे भाजपा का हिस्सा नहीं', TMC के बागी सांसदों पर BJP विधायक शंकर सिकदर का बयान

TMC crisis News
राष्ट्रीय

NCPI से क्यों जुड़ना पड़ा? बागी TMC सांसद अरूप चक्रवर्ती ने बताई मजबूरी, ममता बनर्जी को लेकर भी दिया बयान

TMC political Crisis
राष्ट्रीय

‘TMC में चोरों को हटाकर डाकुओं को बिठाया’, 20 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर BJP विधायक का बड़ा हमला

BJP MLA Sarbori Mukherjee mamata banerjee
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर भारत ने दी प्रतिक्रिया, पीएम मोदी ने कहा- मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं

PM Narendra Modi speech criticizing Congress Hindu growth rate.
राष्ट्रीय

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागियों ने क्यों लिया गुमनाम NCPI का सहारा, किस कानून में फंसने का था डर? जानिए

TMC MPs join NCPI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.