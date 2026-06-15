जिस NCPI में शामिल हुए 20 बागी सांसद, उसकी फाउंडर अब पार्टी से बाहर, खुद बताया क्यों दिया इस्तीफा

NCPI Founder Shewly Kundu: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने के बाद यह छोटी और लगभग अज्ञात राजनीतिक पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। जिस पार्टी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली शेवली कुंडू थीं, वह अब खुद NCPI का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
आपको बता दें बागी तृणमूल सांसदों ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के बाद NCPI में विलय कर लिया है। इसके बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल था कि NCPI पार्टी कहां की है, इसका अध्यक्ष कौन है, पार्टी में कितने सदस्य हैं और कब इसकी स्थापना हुई? चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं।
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, NCPI को 20 जनवरी 2023 को एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी (RUPP) के रूप में पंजीकृत किया गया था। पार्टी का पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बानिपुर इलाके में है। रिकॉर्ड में शेवली कुंडू को पार्टी की कोषाध्यक्ष बताया गया था, जबकि उनके पति उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष थे।
शेवली कुंडू ने जानकारी दी है कि अब उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में अब नया नेतृत्व काम कर रहा है, हालांकि पार्टी का नया प्रेसिडेंट कौन है इस पर उन्होंने बोलने से मन कर दिया, कहा इंतजार करिये सामने आ जाएगा।
शेवली कुंडू के मुताबिक, पार्टी छोड़ने के पीछे कोई राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि पेशेवर कारण थे। उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट में वकालत करती हैं और बढ़ती पेशेवर व्यस्तताओं के कारण संगठन को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही थीं। इसी वजह से उन्होंने सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया।
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