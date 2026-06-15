जिस NCPI में शामिल हुए 20 बागी सांसद, उसकी फाउंडर अब पार्टी से बाहर, खुद बताया क्यों दिया इस्तीफा

NCPI Founder Shewly Kundu: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने के बाद यह छोटी और लगभग अज्ञात राजनीतिक पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। जिस पार्टी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली शेवली कुंडू थीं, वह अब खुद NCPI का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।