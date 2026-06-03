K.T. रामाराव ने कहा- तेलंगाना 4 करोड़ लोगों की जागीर है, CM चंद्रबाबू नायडू बोले,12 साल बाद नफरत फैलाना गलत

पवन कल्याण के बयान पर BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'एक बात जो पवन कल्याण को जरूर याद रखनी चाहिए… इसमें कोई शक नहीं कि तेलंगाना यहां की धरती के इन बेटों और यहां रहने वाले 4 करोड़ लोगों की जागीर है। यहां रहने, आने और बसने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। आपके परिवार यहां हैं, आपके कारोबार यहां हैं… यहीं रहिए, आपको कौन रोक रहा है? पिछले 10 या 12 सालों में क्या कहीं कोई छोटी-मोटी भी दिक्कत आई है? भले ही हम इलाकों के तौर पर अलग हो गए, लेकिन लोगों के तौर पर हम हमेशा एक साथ रहना चाहते थे।'