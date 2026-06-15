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जब कच्चा तेल 24 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हुआ, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घटे? कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद जनता को राहत नहीं मिल रही।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 15, 2026

Randeep Surjewala on Petrol Diesel Prices

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Randeep Surjewala on Petrol Diesel Prices: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 8 रुपये बढ़ाए गए हैं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है और सीएनजी भी 10 रुपये महंगी हुई है। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 24 डॉलर प्रति बैरल तक घट चुकी हैं, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं कम किए जा रहे।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

15 Jun 2026 04:19 pm

Hindi News / National News / जब कच्चा तेल 24 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हुआ, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घटे? कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला

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