‘जिसे 800 वोट भी नहीं मिले, वह पार्टी रातों-रात 20 सांसदों की मालिक हो गई, यह खतरे की घंटी’, RJD के मनोज झा का बयान

बिहार की राजनीति में यह घटना खास तौर पर चर्चा में है क्योंकि यहां तेजस्वी यादव की आरजेडी विपक्ष की मजबूत आवाज है। मनोज झा ने कहा कि देश की जनता अब ऐसे खेलों से तंग आ चुकी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों को मिलकर कुछ सोचना होगा।