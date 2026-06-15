‘जो एक-दूसरे पर तंज कसते थे, आज साथ बैठकर चाय पी रहे’, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़की BJP

सरिता अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि आज सत्ता और स्वार्थ के लिए विपक्ष का दोहरा रवैया जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'आज बंगाल के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं, जहां जो नेता कल तक एक-दूसरे पर तीखे कटाक्ष कर रहे थे, एक-दूसरे को पानी पी-पीकर कोस रहे थे, वे आज एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं।'