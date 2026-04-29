Assam Exit Poll: ‘आम जनता ने BJP को वोट नहीं दिया’, एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक अंडरकरंट था, जिसे एग्जिट पोल नहीं पकड़ पाए हैं। उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कई वोटर ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय नहीं जताई, लेकिन मतदान के जरिए अपना संदेश दे दिया है।