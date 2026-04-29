Assam Exit Poll: ‘आम जनता ने BJP को वोट नहीं दिया’, एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया का बड़ा बयान

Debabrata Saikia on Exit Poll (Image: ANI)
Assam Exit Poll 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को बढ़त मिलती दिखाई गई है, वहीं कांग्रेस ने इन अनुमानों को खारिज कर दिया है।
असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया ने साफ कहा कि आम जनता ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया है। उन्होंने एग्जिट पोल पर भरोसा न जताते हुए कहा कि असली तस्वीर मतगणना के दिन ही सामने आएगी।
देबब्रत सैकिया ने कहा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया था और जनता ने अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर मतदान किया है। उनके मुताबिक, एग्जिट पोल जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं दिखाते।
उन्होंने कहा, “मैं एग्जिट पोल को ज्यादा महत्व नहीं देता। जो फीडबैक हमें जनता से मिला है, उससे साफ है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है।”
कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर पिछले कई वर्षों में किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है और लाखों युवा आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
सैकिया ने कहा कि सरकार ने विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महंगाई और आर्थिक दबाव से आम जनता परेशान है।
देबब्रत सैकिया ने कई अहम मुद्दों को उठाते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA), महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समुदायों को ST दर्जा देने जैसे वादों पर भी सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने चाय बागान मजदूरों की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि मजदूरी बढ़ाने के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं।
कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक अंडरकरंट था, जिसे एग्जिट पोल नहीं पकड़ पाए हैं। उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कई वोटर ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय नहीं जताई, लेकिन मतदान के जरिए अपना संदेश दे दिया है।
हालांकि, कई एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। कुछ सर्वे में NDA को 85 से 100 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना बताई गई है, जबकि कांग्रेस को सीमित सीटों पर सिमटते दिखाया गया है।
असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पहले ही हो चुका है और अब सभी की नजर 4 मई को आने वाले नतीजों पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर मतगणना के दिन ही साफ होगी।
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