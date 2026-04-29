Puducherry Exit Poll: कड़े मुकाबले में एनडीए को बहुमत के आसार, कांग्रेस-डीमके गठबंधन दे रहा कड़ी टक्कर

देश के चार प्रमुख टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों का निचोड़ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। 'इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया' और 'टाइम्स नॉओ-सीवोटर' के अनुमानों के अनुसार, 30 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए आसानी से 20 से 24 सीटें जीत सकता है, जो 16 सीटों के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं, 'एबीपी न्यूज़' और 'रिपब्लिक टीवी' के सर्वे ने भी एनडीए को 16 से 23 सीटों के बीच भारी बढ़त दिखाई है। दूसरी तरफ, सत्ताधारी कांग्रेस गठबंधन को महज 6 से 10 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता ने सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस की अंदरूनी कलह के खिलाफ जाकर बदलाव का वोट दिया है।