Exit Poll 2026: पुडुचेरी चुनाव में किन मुद्दों पर पलटी बाजी, जानिए किसे मिला भारी फायदा

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में ये मुददे अहम रहे। ( फोटो: AI )
Puducherry Election 2026: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 का मतदान संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा, जहां स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस बार चुनाव किन अहम मुद्दों पर लड़ा गया, जनता की नाराजगी किस बात को लेकर थी और सियासी बिसात पर किस पार्टी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है।
पुडुचेरी की राजनीति में सबसे बड़ा और पुराना मुद्दा 'पूर्ण राज्य के दर्जे' का रहा है। इसके साथ ही उप राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच अधिकारों की रस्साकशी से आम जनता खासी परेशान रही है। मतदाताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी थी कि इस प्रशासनिक टकराव के कारण राज्य के विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, जबकि एनडीए ने विकास के लिए केंद्र के साथ बेहतर तालमेल होने का तर्क दिया।
युवाओं में बेरोजगारी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। पर्यटन और उद्योग पर आधारित पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसरों की कमी को लेकर युवाओं में भारी असंतोष था। इसके अलावा महंगाई, बंद पड़े कारखानों को दोबारा शुरू करने और बढ़ते कर्ज को लेकर भी चुनाव प्रचार के दौरान खूब बहस हुई। जनता एक ऐसा विजन चाहती थी जो राज्य को आर्थिक संकट से बाहर निकाले और तरक्की को रफ्तार दे।
राजनीतिक जानकारों की मानें तो एनडीए (जिसमें एआईएनआरसी, भाजपा और एआईएडीएमके शामिल हैं), ने 'डबल इंजन की सरकार' का नैरेटिव सेट करके जनता को केंद्र से अधिक फंड और बड़े प्रोजेक्ट्स का भरोसा दिलाया। एन. रंगासामी की स्थानीय लोकप्रियता और प्रधानमंत्री के चेहरे ने एनडीए को बड़ा फायदा पहुंचाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस और डीएमके ने स्थानीय अस्मिता, राज्य के अधिकारों के हनन और सत्ता व्यवस्था से जुड़ी नाराजगी को अपना मुख्य हथियार बनाया। जिन इलाकों में सरकारी योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन से निराशा थी, वहां विपक्ष को इसका लाभ मिलता दिख रहा है।
मतदाताओं और स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि इस बार पुडुचेरी की जनता ने 'स्थिरता और तेज विकास' को वोट दिया है। लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो केंद्र के साथ बिना किसी टकराव के राज्य का विकास करे। एग्जिट पोल के सकारात्मक रुझानों के बाद एनडीए और रंगासामी के समर्थकों में भारी उत्साह है, जबकि कांग्रेस और यूपीए खेमा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और उन्हें मतपेटियों से चमत्कार की उम्मीद है।
अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग की ओर से घोषित की जाने वाली वास्तविक मतगणना पर टिक गई हैं। एग्जिट पोल के इन भारी रुझानों के बाद भाजपा और एआईएनआरसी ने सरकार गठन को लेकर अपनी अंदरूनी तैयारियां और बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। फालोअप के तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि यदि नतीजे कांटे की टक्कर वाले होते हैं, तो पार्टियां निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं।
इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प और बड़ा पहलू दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता प्रभाव है। पुडुचेरी में अपने दम पर और गठबंधन के सहारे मजबूती से उभरना, दक्षिण में कमल खिलाने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है; यह चुनाव सिर्फ एक प्रदेश की सत्ता का नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में उसके लगातार सिकुड़ते जनाधार और राजनीतिक प्रासंगिकता की ओर भी गंभीर इशारा कर रहा है।
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