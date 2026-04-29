Exit Poll 2026: पुडुचेरी चुनाव में किन मुद्दों पर पलटी बाजी, जानिए किसे मिला भारी फायदा

राजनीतिक जानकारों की मानें तो एनडीए (जिसमें एआईएनआरसी, भाजपा और एआईएडीएमके शामिल हैं), ने 'डबल इंजन की सरकार' का नैरेटिव सेट करके जनता को केंद्र से अधिक फंड और बड़े प्रोजेक्ट्स का भरोसा दिलाया। एन. रंगासामी की स्थानीय लोकप्रियता और प्रधानमंत्री के चेहरे ने एनडीए को बड़ा फायदा पहुंचाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस और डीएमके ने स्थानीय अस्मिता, राज्य के अधिकारों के हनन और सत्ता व्यवस्था से जुड़ी नाराजगी को अपना मुख्य हथियार बनाया। जिन इलाकों में सरकारी योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन से निराशा थी, वहां विपक्ष को इसका लाभ मिलता दिख रहा है।