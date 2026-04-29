Puducherry Exit Poll 2026: एनडीए को बढ़त, कांग्रेस गठबंधन को झटका, जानिए बड़े नेताओं ने क्या कहा

Puducherry Exit Poll में एनडीए की मजबूत जीत के संकेत मिल रहे हैं। 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा के लिए जारी एग्जिट पोल में एनडीए को 16-20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन 6-10 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। मतदान के बाद की यह राय जनता की नाराजगी और विकास के मुद्दे को उजागर करती है। पुडुचेरी में 9 अप्रेल को हुए चुनाव में रिकॉर्ड 89.87% मतदान हुआ, जो इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार, बुनियादी ढांचा और केंद्र शासित प्रदेश की खास चुनौतियों पर वोट दिया। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त साफ है, जिससे सत्ता बरकरार रखने की संभावना मजबूत हुई है।