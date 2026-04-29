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Puducherry Exit Poll 2026: एनडीए को बढ़त, कांग्रेस गठबंधन को झटका, जानिए बड़े नेताओं ने क्या कहा

Puducherry Election 2026 :पुडुचेरी एग्जिट पोल 2026 में एनडीए को 16-20 सीटों का अनुमान, कांग्रेस-डीएमके गठबंधन पीछे। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बड़े नेताओं ने दी पहली प्रतिक्रिया।

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भारत

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MI Zahir

Apr 29, 2026

Puducherry Exit Poll 2026 Reaction

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ( फोटो : ANI )

Puducherry Exit Poll में एनडीए की मजबूत जीत के संकेत मिल रहे हैं। 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा के लिए जारी एग्जिट पोल में एनडीए को 16-20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन 6-10 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। मतदान के बाद की यह राय जनता की नाराजगी और विकास के मुद्दे को उजागर करती है। पुडुचेरी में 9 अप्रेल को हुए चुनाव में रिकॉर्ड 89.87% मतदान हुआ, जो इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार, बुनियादी ढांचा और केंद्र शासित प्रदेश की खास चुनौतियों पर वोट दिया। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त साफ है, जिससे सत्ता बरकरार रखने की संभावना मजबूत हुई है।

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव : बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए कई राज्यों में मजबूत विकल्प साबित हो रहा है। उन्होंने पुडुचेरी में भी एनडीए की जीत का भरोसा जताया। भाजपा और एआईएनआरसी गठबंधन के नेता एन. रंगास्वामी की लोकप्रियता को इसमें बड़ा योगदान माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अभी औपचारिक प्रतिक्रिया कम आई है, लेकिन गठबंधन के कुछ नेताओं ने एग्जिट पोल को पूरी तरह सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि असली नतीजे 4 मई को सामने आएंगे और जनता का फैसला अंतिम होगा। डीएमके नेतृत्व भी सतर्क रुख अपनाए हुए है।

युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी खास

इस बार चुनाव में युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी खास रही। रिकॉर्ड टर्नआउट में तीसरे लिंग के मतदाताओं ने भी 91% से ज्यादा वोटिंग की, जो सराहनीय है। छोटे केंद्र शासित प्रदेश में व्यक्तिगत नेतृत्व और स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय गठबंधनों से ज्यादा प्रभावी साबित हुए। एआईएनआरसी चीफ रंगास्वामी और भाजपा के स्थानीय चेहरे जैसे ए. नामसिवायम की छवि मजबूत दिखी।

कई बार अलग हो सकते हैं अंतिम परिणाम

यहां 4 मई को वोटों की गिनती होगी। एग्जिट पोल भले ही एनडीए को आगे दिखा रहे हों, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि अंतिम परिणाम कई बार अलग हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पुडुचेरी जैसे छोटे क्षेत्र में अंतिम दिनों की रैलियां और स्थानीय गठजोड़ नतीजे बदल सकते हैं।

एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। एनडीए की संभावित जीत केंद्र सरकार के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। जनता की भागीदारी और शांतिपूर्ण मतदान इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब सबकी नजरें 4 मई के औपचारिक नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि पुडुचेरी की सत्ता किसके हाथ में रहेगी।











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Updated on:

29 Apr 2026 07:58 pm

Published on:

29 Apr 2026 07:52 pm

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