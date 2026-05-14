अरुणाचल सरकार ने अचानक बदला नियम, मंत्रियों की विदेश यात्रा पर लगी रोक, जानिए क्या-क्या हुआ है बंद

Arunachal Pradesh Foreign Travel Ban: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में फिजूलखर्ची रोकने और प्रशासनिक कामकाज को सुधारने के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब मंत्रियों और अफसरों को सरकारी पैसे पर विदेश घूमने की इजाजत नहीं होगी। ईंधन की खपत को कम करने और सड़कों पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए VIP कल्चर पर बड़ा प्रहार किया गया है। अब सीएम और मंत्रियों का काफिला आधा ही नजर आएगा। सरकार ने मीटिंग्स के लिए भी नई गाइडलाइन तय की है। अब ज्यादातर सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। अगर कहीं यात्रा करना बहुत जरूरी है, तो हवाई टिकट कम से कम 15 दिन पहले बुक करना होगा। वहीं एलटीसी (LTC) यात्राओं के लिए 45 दिन पहले प्लानिंग करनी होगी ताकि टिकट सस्ते मिल सकें।