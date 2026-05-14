मुख्यमंत्री विजय का सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात! डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जनवरी 2026 से ही लागू



इससे पहले विजय सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था। धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। सरकार ने साफ कहा है कि इस फैसले को अगले दो हफ्तों के भीतर लागू करना होगा। तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद और विरोध होता रहा है। खासकर महिलाओं, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की तरफ से लगातार मांग उठती रही कि शिक्षा संस्थानों और मंदिर-मस्जिदों के आसपास शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया।