‘ड्रामा कर रही हैं ममता बनर्जी’, पूर्व सीएम के कलकत्ता हाई कोर्ट जाने पर हुमायूं कबीर का तंज, जानें बीजेपी ने क्या कहा

Humayun Kabir On Mamata Banerjee: बंगाल चुनाव में परिणाम आने के बाद शुभेन्दु अधिकारी ने सीएम के तौर पर शपथ ली। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही राज्य में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। चुनाव परिणाम के बाद ही शुभेन्दु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सरकार गठन के बाद से ही राज्य में हिंसा बढ़ गई है। इसी मामले में पूर्व सीएम ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। अब इसी को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष और चुनाव में ममता बनर्जी के धुर विरोधी हुमायूं कबीर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ममता बनर्जी के हाई कोर्ट जाने के कदम को ड्रामा बता दिया है।