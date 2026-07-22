सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात

Sonam Wangchuk hunger strike: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के चलते अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल मोदी सरकार ने की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात की है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की।