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सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात

JP Nadda-Jitendra Singh Hold Talks With Sonam Wangchuk: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की।
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नई दिल्ली

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Satya Brat Tripathi

Jul 22, 2026

JP Nadda Jitendra Singh Meet Sonam Wangchuk at Medanta Hospital.

सोनम वांगचुक। फाइल फोटो- पत्रिका

Sonam Wangchuk hunger strike: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के चलते अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल मोदी सरकार ने की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात की है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की।

28 जून से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वह कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। इसके तहत वह NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय करने की भी मांग उठा रहे हैं।

सीजेपी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। मंगलवार की रात हजारों प्रदर्शनकारी यहां डटे रहे। इसमें संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठी और आंसू गैस के गोले झेलने वाले प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिहा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस हेड क्वार्टर के बाहर चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया है।

उधर, दिल्ली में संसद भवन के आसपास सुरक्षा फिर से बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।

खबर अपडेट हो रही..

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सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

22 Jul 2026 09:24 am

Published on:

22 Jul 2026 08:52 am

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात

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