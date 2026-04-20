बंगाल चुनाव 2026: PM मोदी का TMC पर गंभीर आरोप, कहा- 15 साल में बदतर हुए हालात, न पढ़ाई-न कमाई

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन (BJP President Nitin Naveen) ने रायगंज में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने 'अभी नहीं तो कभी नहीं' का नारा दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा- 4 मई बंगाल के लिए नई शुरुआत होगी। बंगाल में घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार का अंत होने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जलपाईगुड़ी में जनसंपर्क अभियान चलाकर डबल इंजन सरकार की वकालत की। उन्होंने तुष्टीकरण, अवैध घुसपैठ और कानून-व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए बदलाव का दावा किया। तीनों नेताओं के दौरे से राज्य में चुनावी मुकाबला और तेज हो गया है।