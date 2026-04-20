20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु चुनाव 2026: थलापति विजय की एंट्री से त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, कन्याकुमारी में ‘व्हिसल’ बनेगी वोट-कटर या गेमचेंजर?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections) में इस बार चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की पार्टी TVK की एंट्री से कांग्रेस और BJP के चुनावी समीकरणों पर सीधा असर पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Vinay Shakya

Apr 20, 2026

Thalapathy Vijay

TVK प्रमुख थलापति विजय (Photo- IANS)

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: देश के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में इस बार चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। अब तक 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस-DMK और 2 पर BJP-AIADMK का कब्जा रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सवाल यही है- क्या TVK सिर्फ वोट-कटर बनेगी या गेम-चेंजर साबित होगी? TVK ने युवाओं, महिलाओं और मछुआरा समुदाय में बढ़ती पकड़ ने पारंपरिक वोट बैंक को अस्थिर किया है, जिससे दोनों बड़े गठबंधनों की रणनीति पर सीधा असर पड़ रहा है।

TVK का उभार- भीड़ से वोट तक की चुनौती

TVK ने 'व्हिसल' प्रतीक और विजय की लोकप्रियता के सहारे तेज एंट्री की है। रोड शो में उमड़ी भीड़ और युवाओं-महिलाओं का उत्साह इसकी ताकत है। 46% ईसाई आबादी वाले जिले में 'जोसेफ विजय' की पहचान के जरिए कनेक्ट बनाने की कोशिश दिख रही है, खासकर मीनावर (मछुआरा) समुदाय में उनकी लोकप्रियता साफ झलक रही है। कोलाचेल जैसे इलाकों में असर साफ है, लेकिन असली सवाल यही है क्या यह समर्थन वोट में बदलेगा या सिर्फ फैनफेयर तक सीमित रहेगा?

वोट स्प्लिट बड़ा फैक्टर, अपनी साख बचाने में जुटी कांग्रेस और BJP

कांग्रेस-DMK के नेता 4 सीटों के मौजूदा बढ़त को बचाने में जुटे हैं। वहीं BJP-AIADMK, 2 सीटों को बचाए रखने की कोशिश में है। कांग्रेस-DMK को उम्मीद है कि AIADMK वोट उनके पक्ष में शिफ्ट होंगे, जबकि BJP मछुआरों के लिए केंद्र की योजनाओं पर फोकस कर रही है। सबसे बड़ा फैक्टर वोट स्प्लिट है। अगर ईसाई और मछुआरा वोट TVK की ओर खिसके तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा BJP को मिल सकता है। फिलहाल, सभी को 4 मई का इंतजार है। 4 मई को मतगणना के दिन तय होगा कि कन्याकुमारी में थलापति की एंट्री सिर्फ हलचल है या सत्ता के समीकरण बदलने वाली लहर।

ये भी पढ़ें

‘नारी शक्ति का शंखनाद विपक्ष को सोने नहीं देगा’, वरिष्ठ BJP नेता के बयान पर प्रियंका गांधी ने दिया करारा जवाब
राष्ट्रीय
BJP leader Chitra Wagh and Priyanka Gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

political news

politics

Updated on:

20 Apr 2026 02:08 am

Published on:

20 Apr 2026 02:07 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु चुनाव 2026: थलापति विजय की एंट्री से त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, कन्याकुमारी में ‘व्हिसल’ बनेगी वोट-कटर या गेमचेंजर?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में रोड़ा बन रही कांग्रेस-DMK, अमित शाह बोले- परिसीमन बिल अवश्य पारित होगा

Amit shah Roadshow
राष्ट्रीय

मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किल बढ़ी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

CEC Gyanesh Kumar on Maharashtra Election
राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर आज वाशिंगटन डीसी में होगी वार्ता, हलचल बढ़ी

India-US Trade Deal
राष्ट्रीय

तमिलनाडु चुनाव: चेन्नई में नई चुनावी बयार, गढ़ बचाने के लिए DMK ने दिया ‘दिल्ली बनाम द्रविड़ अस्मिता का नाम’

Tamil Nadu Elections 2026
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव 2026: PM मोदी का TMC पर गंभीर आरोप, कहा- 15 साल में बदतर हुए हालात, न पढ़ाई-न कमाई

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.