‘नारी शक्ति का शंखनाद विपक्ष को सोने नहीं देगा’, वरिष्ठ BJP नेता के बयान पर प्रियंका गांधी ने दिया करारा जवाब

मुंबई में बीजेपी की वरिष्ठ महिला नेता चित्रा वाघ ने विपक्ष पर हमला बोला है। चित्रा वाघ ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि अब नारी शक्ति का शंखनाद होगा, जो विपक्ष के लोगों को सोने नहीं देगा। चित्रा वाघ ने कहा कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने देश की 50 प्रतिशत मातृशक्ति के सपनों को चूर करने का काम किया है। इन्होंने वर्षों तक महिलाओं के सशक्तीकरण की सिर्फ बातें कीं, लेकिन जब उन्हें कुछ करने की बारी आई तो हाथ पीछे खींच लिए। आने वाले दिनों में देश की महिलाएं विपक्ष को करारा जवाब देंगी। चित्रा वाघ ने कहा कि कांग्रेस को डर महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि सशक्त होती महिलाओं का डर है।