ईरान युद्ध के बीच बांग्लादेश में शुरू हुआ नया बवाल, बड़े संकट के बाद नए PM से सुरक्षा देने की मांग

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। (फोटो- ANI)
ईरान युद्ध के बीच भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दरअसल, बांग्लादेश में पेट्रोल और ऑक्टेन की भारी किल्लत हो गई है। जिसके चलते लोगों के बीच हाहाकार मच गया है।
पेट्रोल और ऑक्टेन की कमी के चलते मंगलवार को ढाका के कई फ्यूल स्टेशन बंद रहे, जिससे गाड़ी चलाने वालों को तेल के लिए भटकना पड़ा। बड़ी बात यह है कि अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि देश में कब तक तेल की सप्लाई हो पायेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर दोपहर में अचानक काम रोक दिया गया, क्योंकि पंप तक तेल नहीं पहुंच पाया था।
स्टेशन के कर्मचारियों ने बताया कि पेमेंट प्रोसेस में दिक्कत आने की वजह से वे दिन की शुरुआत में फ्यूल की सप्लाई हासिल नहीं कर पाए थे।
फ्यूल स्टेशन के असिस्टेंट मैनेजर अमीनुल इस्लाम ने बताया कि देरी इसलिए हुई, क्योंकि जिस समय फ्यूल की खेप के लिए पेमेंट करना था, उस समय बैंक बंद था।
अमीनुल इस्लाम ने कहा- चूंकि उस समय बैंक बंद था, इसलिए हम पेमेंट जमा नहीं कर पाए। नतीजतन, यहां फ्यूल की कोई सप्लाई नहीं हुई। बता दें कि यह स्टेशन पेट्रोल और ऑक्टेन, दोनों बेचता है, लेकिन दिन की शुरुआत में ही उसका स्टॉक खत्म हो गया था।
इस्लाम ने आगे बताया कि हालांकि बाद में बैंक खुल गया और पेमेंट भी हो गया, लेकिन अभी तक फ्यूल की सप्लाई नहीं पहुंची है। इस्लाम ने कहा- जैसे ही पेट्रोल और ऑक्टेन आ जाएगा, हम फ्यूल स्टेशन फिर से चालू कर देंगे।
पंप के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि अगली डिलीवरी में कितना फ्यूल आने वाला है। बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, बांग्लादेश में ईंधन संकट ने गंभीर रूप ले लिया है।
अलग-अलग फ्यूल स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं और हर तरह की अफरा-तफरी मची हुई है। जितना फ्यूल उपलब्ध होना चाहिए था, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है और इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिक भी गंभीर चिंता जता रहे हैं।
मालिकों ने ईंधन की आपूर्ति रोकने की धमकी दी है, साथ ही पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा की मांग की है। वहीं, नए पीएम तारिक रहमान की सरकार से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने को कहा है।
बांग्लादेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा- सरकारी ईंधन आपूर्तिकर्ता बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के तहत, तेल कंपनियां हर दिन जितनी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति कर रही हैं, वह मौजूदा मांग की तुलना में स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है।
पोस्ट में आगे कहा गया- पूरे देश में लाखों मोटरसाइकिल चालकों और उपयोगकर्ताओं के होने के कारण, ग्राहकों को ईंधन खरीदने के लिए घंटों तक लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई लोग थक रहे हैं, निराश हो रहे हैं और उनमें कड़वाहट बढ़ती जा रही है।
उन्होंने आगे लिखा- नोजल ऑपरेटर और पंप कर्मचारी लगातार ड्यूटी, बढ़ते दबाव और परेशान ग्राहकों के साथ बार-बार होने वाली बहस से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे काम की ऐसी लगातार और कठिन परिस्थितियों के आदी नहीं हैं।
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