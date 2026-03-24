ईरान युद्ध के बीच बांग्लादेश में शुरू हुआ नया बवाल, बड़े संकट के बाद नए PM से सुरक्षा देने की मांग

पोस्ट में आगे कहा गया- पूरे देश में लाखों मोटरसाइकिल चालकों और उपयोगकर्ताओं के होने के कारण, ग्राहकों को ईंधन खरीदने के लिए घंटों तक लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई लोग थक रहे हैं, निराश हो रहे हैं और उनमें कड़वाहट बढ़ती जा रही है।