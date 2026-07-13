13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर, बुखार की दवा और एक झपकी! पुणे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा

Pune Accident: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 70 वर्षीय ट्रक चालक सर्दी और बुखार से पीड़ित था। उसने इसके लिए दवा ली थी। पुलिस को आशंका है कि दवा लेने के कारण चालक को झपकी आ गई, जिससे वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और यह दर्दनाक हादसा हो गया। हालांकि, दुर्घटना के सही कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 13, 2026

Pune Wari road accident

पुणे में वारकरियों को ट्रक ने कुचला, 3 महिलाओं की मौत, 4 ICU में भर्ती (Photo: X/@mayuganapatye)

Pune varkari Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार सुबह भगवान विट्ठल की पालखी यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जेजुरी मार्ग पर वारकरियों (भगवान विट्ठल के भक्तों) के साथ चल रहे एक ट्रक ने सात महिला वारकरियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को जेजुरी के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे।

सुबह-सुबह अनियंत्रित ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला

पुलिस के अनुसार, हादसा आज सुबह करीब साढ़े आठ बजे बेलसर टोल प्लाजा से लगभग 500 मीटर दूर हुआ। पुलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) संदीप सिंह गिल ने बताया कि नांदेड़ जिले के लोहा स्थित रंगनाथ महाराज पोखरबिसिकर डिंडी का ट्रक वाहनों के लिए निर्धारित लेन में जेजुरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसने सांगली जिले की एक डिंडी (तीर्थयात्रियों का समूह) की कई महिला वारकरियों को कुचल दिया।

ओवरटेक करने के चक्कर में महिलाओं को कुचला

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 70 वर्षीय आरोपी ट्रक चालक की तबीयत दो दिनों से ठीक नहीं थी और उसने बुखार तथा सर्दी-जुकाम की दवा ली हुई थी। पुलिस के मुताबिक, चालक किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने ट्रक को बाईं ओर मोड़ दिया, जहां पैदल चल रही महिलाएं चपेट में आ गईं। पुलिस चालक की चिकित्सकीय स्थिति समेत हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।

इस हादसे में सांगली जिले के मिरज तालुका की रहने वाली नंदा पवार (60), माधवी राजाराम सलगारे (55) और राजश्री शंकर भोसले (55) की मौत हो गई। वहीं, घायल चार महिलाओं का जेजुरी के अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया और यातायात व्यवस्था को सामान्य करने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

नियमों की अनदेखी बनी हादसे की वजह!

हर साल महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से लाखों वारकरी पंढरपुर वारी में शामिल होकर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं। इस वर्ष आषाढ़ी एकादशी 25 जुलाई को मनाई जाएगी। पुलिस के अनुसार, वारी के दौरान सड़क पर डिवाइडर लगाकर वाहनों और पैदल श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग लेन बनाई गई थी। हालांकि, कुछ वारकरी बीच-बीच में वाहनों वाली लेन में भी चल रहे थे। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी कारणों की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पत्नी ने दूसरे शख्स के साथ रहने के लिए छोड़ा घर, तो पति ने करंट लगाकर दो बच्चों समेत खुद की जान ली

ये भी पढ़ें
Tamil Nadu Crime News

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 04:39 pm

Published on:

13 Jul 2026 04:39 pm

Hindi News / State / बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर, बुखार की दवा और एक झपकी! पुणे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

Bankipur By Election: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद मिली जमानत

पटना

लाल किला ब्लास्ट केस में कोर्ट का बड़ा आदेश, NIA को मिली मंजूरी; जांच में सामने आई साजिश की परतें

Delhi Red Fort Blast Case
नई दिल्ली

‘बाबा फरजान हिंदुत्ववादी नेता थे, तब शहर को हथियारों की जरूरत थी’, शिवसेना नेताओं ने किया मृतक गैंगस्टर का समर्थन, पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल

Shiv Sena on Baba Farjan raid
मुंबई

गुड़गांव में मर्डर के बाद सुसाइड! AI इंजीनियर ने रूम में किया कलीग का बेरहमी से कत्ल, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जता रही आशंका

Gurgaon Engineer Murder
गुडगाँव

अशाढ़ी वारी में मातम: श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसा ट्रक, 3 महिला वारकरी की मौत; सरकार ने चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान

Ashadi Wari Accident
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.