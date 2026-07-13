बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर, बुखार की दवा और एक झपकी! पुणे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा

Pune varkari Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार सुबह भगवान विट्ठल की पालखी यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जेजुरी मार्ग पर वारकरियों (भगवान विट्ठल के भक्तों) के साथ चल रहे एक ट्रक ने सात महिला वारकरियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को जेजुरी के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे।