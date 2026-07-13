Bankipur By Election: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद मिली जमानत

Bankipur By Election: तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की बांकीपुर सीट से उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक पुराने मामले में जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2009 का है। सोमवार को वीणा मानवी ने बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है।