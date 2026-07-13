‘दरोगा ने मारा या SP मारे’, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में कोर्ट में गवाही, भाभी बोली- न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है

भरत तिवारी और भाभी सुमन देवी | फोटो सोर्स-IANS
Bharat Tiwari Encounter Case Update: बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस मामले की जांच कर रहे न्यायिक बोर्ड के सामने आज दूसरी महत्वपूर्ण गवाही दर्ज की गई।
कोर्ट रूम में जब पीड़ित परिवार और चश्मदीद ग्रामीणों ने अपना बयान दर्ज कराया, तो पुलिसिया कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। 'दरोगा ने मारा या SP मारे' जैसे मुद्दे पर अब बहस छिड़ गई है।
इस सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
भरत की भाभी ने भावुक होते हुए कहा- हम गरीब लोग हैं, लेकिन न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि चाहे जितना समय लगे, सच्चाई सामने आएगी।
भोजपुर का यह मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। एक तरफ पुलिस इसे अपराधी से मुठभेड़ बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर मानकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है।
कोर्ट में मौजूद चश्मदीदों ने कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। एक गवाह ने घटना के समय मौके पर कितने लोग थे और पुलिस की गाड़ियां कैसे आईं, इस बारे में खुलकर बताया।
दूसरे गवाह ने कहा कि गोली चलने से पहले की स्थिति शांत थी। ये बयान अब जांच बोर्ड के पास हैं। बोर्ड इन गवाहियों के आधार पर आगे की जांच करेगा। इस बीच स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है।
भरत तिवारी मामले के बाद पूरे बिहार में पुलिस एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कई सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं।
परिवार का कहना है कि वे सबूतों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए। भाभी ने कहा- हम चुप नहीं बैठेंगे। न्याय मिलना चाहिए। अब सबकी नजरें न्यायिक बोर्ड के अगले कदम पर हैं।
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