‘दरोगा ने मारा या SP मारे’, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में कोर्ट में गवाही, भाभी बोली- न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है

भोजपुर का यह मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। एक तरफ पुलिस इसे अपराधी से मुठभेड़ बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर मानकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है।