लाल किला ब्लास्ट केस में कोर्ट का बड़ा आदेश, NIA को मिली मंजूरी; जांच में सामने आई साजिश की परतें

Delhi Red Fort Blast Case: दिल्ली के लाल किला कार बम धमाका मामले में एक बड़ा और संवेदनशील अपडेट सामने आया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को एक अहम मंजूरी दी है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि धमाके वाली जगह से बरामद हुए मृतकों और मारे जा चुके मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी के जैविक अवशेषों (इंसानी अंगों) का सम्मानजनक तरीके से निपटारा किया जाए। स्पेशल जज पीतांबर दत्त ने साफ कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय गरिमा और धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने (एनआइए) से इसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी है।