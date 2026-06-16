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गैंगस्टर काला जठेड़ी को आर्म्स स्मगलिंग केस में मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेगा

Kala Jatheri released: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूत न मिलने पर गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को हथियार तस्करी के मामले से रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, अन्य मामलों के चलते वह न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 16, 2026

patiala house court directs release

photo patrika

Kala Jatheri Released: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसे आर्म्स स्मगलिंग हथियार तस्करी के एक मामले में रिहा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, इस राहत के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा।

पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगे

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था। एक दूसरे आरोपी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने जठेड़ी को हिरासत में लेकर छह दिनों तक कड़ी पूछताछ की थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने कोर्ट में साफ कर दिया कि इस मौजूदा केस में जठेड़ी के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है।

बिश्नोई गैंग पर मकोका के तहत तय हुए आरोप

जानकारी के मुताबिक, इससे पहले 30 अप्रैल को इसी कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून मकोका, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। सुरक्षा कारणों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगस्टर्स को अलग-अलग जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पुलिस को इन सभी आरोपियों से चार्ज ऑर्डर पर साइन कराने के निर्देश दिए हैं।

बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया पेश

कोर्ट ने दिल्ली की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वे आरोपियों से आरोप आदेश पर हस्ताक्षर करवाएं। सुरक्षा कारणों से लॉरेंस बिश्नोई सहित सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। बाकी दूसरे आरोपियों को पेश करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 29 मई तय की गई थी। आरोपी नरेश सेठी और जगदीप उर्फ ​​जग्गू की ओर से वकील दीपक शर्मा पेश हुए। काला जठेड़ी और चार अन्य आरोपियों की ओर से वकील रोहित दलाल पेश हुए।

क्या है पूरा मामला

काला जठेड़ी के एक बहुत बड़े इंटरस्टेट क्राइम सिंडिकेट यानी गैंग से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पर मकोका जैसा सख्त कानून लगा रखा है क्योंकि यह गैंग अलग-अलग राज्यों में फिरौती, हत्या और हथियारों की तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देता है। इस पूरे मामले में कुल 20 आरोपी हैं। इसी नेटवर्क से जुड़े हथियार तस्करी के एक केस में पुलिस ने काला जठेड़ी को दूसरे आरोपी के बयान पर 6 दिन की रिमांड पर लिया था, लेकिन कोई पक्का सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे इस केस से बरी करने का आदेश दे दिया। हालांकि, मकोका और बाकी संगीन मुकदमों की वजह से वह और लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में ही रहेंगे और अब कोर्ट में इन सभी गैंगस्टर्स पर एक साथ बड़ा मुकदमा चलेगा।

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Published on:

16 Jun 2026 08:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / गैंगस्टर काला जठेड़ी को आर्म्स स्मगलिंग केस में मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेगा

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