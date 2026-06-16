गैंगस्टर काला जठेड़ी को आर्म्स स्मगलिंग केस में मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेगा

काला जठेड़ी के एक बहुत बड़े इंटरस्टेट क्राइम सिंडिकेट यानी गैंग से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पर मकोका जैसा सख्त कानून लगा रखा है क्योंकि यह गैंग अलग-अलग राज्यों में फिरौती, हत्या और हथियारों की तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देता है। इस पूरे मामले में कुल 20 आरोपी हैं। इसी नेटवर्क से जुड़े हथियार तस्करी के एक केस में पुलिस ने काला जठेड़ी को दूसरे आरोपी के बयान पर 6 दिन की रिमांड पर लिया था, लेकिन कोई पक्का सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे इस केस से बरी करने का आदेश दे दिया। हालांकि, मकोका और बाकी संगीन मुकदमों की वजह से वह और लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में ही रहेंगे और अब कोर्ट में इन सभी गैंगस्टर्स पर एक साथ बड़ा मुकदमा चलेगा।