पाली में बेखौफ चोर: जैन मंदिर समेत 10 घरों के ताले तोड़े, मूर्तियां की खंडित

धनला (पाली): पाली जिले के सीरियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धनला कस्बे में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जैन मोहल्ले में घुसे इन बेखौफ बदमाशों ने श्री शांतिनाथ भगवान जैन मंदिर के साथ-साथ करीब 10 सूने घरों के ताले चटकाए। चोरों ने मंदिर की दानपेटी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया और मूर्तियों को उखाड़ने के प्रयास में उन्हें खंडित कर दिया। वारदात के बाद से ही पूरे गांव में भारी दहशत और आक्रोश का माहौल है।