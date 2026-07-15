Stabbing: अंबिकापुर में चाकूबाजी, गाली देने से मना करने पर डांस टीचर के भाई को मारा चाकू, हालत गंभीर

अंबिकापुर। शहर में अब आए दिन मारपीट के अलावा चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur city) की घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच बस स्टैंड में मंगलवार की रात गाली देने से मना करने पर एक नाबालिग ने युवक के गले और चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार से युवक का गला और चेहरा कट गया है। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीडि़त डांस टीचर का भाई है। उसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।