Stabbing in Ambikapur: दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या के बाद महामाया मंदिर में भी चाकूबाजी, पूर्व डिप्टी CM ने फेसबुक पर ये लिखा

TS Singh Dev FB wall (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। दशहरे के दिन बीच शहर स्थित पेट्रोल पंप में युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महामाया मंदिर परिसर में चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) हुई, इसमें एक युवक घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। इधर दिनदहाड़े मर्डर और चाकूबाजी की घटना को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि ऐसी घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दशहरे के दिन अंबिकापुर शहर के अलग-अलग स्थानों पर जिस तरह से चाकूबाजी एवं अन्य आपराधिक घटनाएं (Stabbing in Ambikapur) हुईं, वह साफ इशारा करती है कि दशहरा जैसे खास मौके पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी?
हमेशा से हम देखते हैं कि दशहरा पर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों समेत ऐसे स्थल जहां भीड़ की संभावना होती है, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, किंतु चोपड़ापारा काली मंदिर के पास दिनदहाड़े मर्डर और फिर महामाया मंदिर के समीप चाकूबाजी की घटना (Stabbing in Ambikapur) ने जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बयां कर दिया है।
सिंहदेव ने लिखा है कि ऐसी घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं हैं। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने चाक-चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। केवल दशहरा ही नहीं, किसी भी दिन आपराधिक घटनाएं (Stabbing in Ambikapur) न हों, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए।
पेट्रोल पंप में प्रेम प्रसंग में नाराज युवक जोगेंद्र पैंकरा ने प्रेमिका भारती टोप्पो की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इधर युवती का पीएम कराया गया। इसमें डॉक्टरों ने बताया कि उसे 12 बार चाकू मारा (Stabbing in Ambikapur) गया है। चाकू के वार से युवती के पेट की अंतडिय़ां फट गई थीं।
अंबिकापुर
