Stabbing in Ambikapur: दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या के बाद महामाया मंदिर में भी चाकूबाजी, पूर्व डिप्टी CM ने फेसबुक पर ये लिखा

अंबिकापुर। दशहरे के दिन बीच शहर स्थित पेट्रोल पंप में युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महामाया मंदिर परिसर में चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) हुई, इसमें एक युवक घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। इधर दिनदहाड़े मर्डर और चाकूबाजी की घटना को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि ऐसी घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है।