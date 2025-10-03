Patrika LogoSwitch to English

मौसम

अंबिकापुर

Chain snatching: दशहरा में पैलेस घूमने गईं 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व लॉकेट पार, दुर्गा पंडाल में भी चेन स्नेचिंग

Chain snatching: विजयादशमी के दिन हजारों की संख्या में महिला-पुरुष व बच्चे पहुंचे थे महाराजा टीएस सिंहदेव के पैलेस में घूमने, अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 03, 2025

Chain snatching

People reached in Surguja palace (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। दशहरे के दिन सरगुजा महाराजा टीएस सिंहदेव का दर्शन करने व पैलेस देखने हजारों की संख्या में शहर समेत दूर-दराज से लोग पहुंचते हैं। यहां घूमने के दौरान 3 महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र (Chain snatching) व लॉकेट की चोरी हो गई। वहीं अग्रसेन चौक स्थित दुर्गा पंडाल में माता के दर्शन करने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही एक महिला के गले से सोने की चेन किसी ने पार कर दी। सीसीटीवी में एक महिला चेन निकालते कैद हुई है। चारों महिलाओं ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विजयादशमी के दिन सरगुजा पैलेस के पट आम जनता के लिए खोले गए थे। यहां सरगुजा महाराज पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव व युवराज आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने राजसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शस्त्र पूजा की। इसके बाद पैलेस में लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसी दौरान पैलेस में घूमने शहर के गंगापुर, बौरीपारा व लुंड्रा की महिलाएं (Chain snatching) भी पहुंची थीं।

भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात लोगों ने 2 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व एक महिला के गले से सोने का लॉकेट पार कर दिए। पैलेस परिसर में ही महिलाओं ने अपने गले पर जब हाथ फेरा तो मंगलसूत्र व लॉकेट (Chain snatching) गायब थे। इसकी रिपोर्ट महिलाओं ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई।

Chain snatching: ये महिलाएं हुईं स्नेचिंग का शिकार

जो 3 महिलाएं स्नेचिंग (Chain snatching) का शिकार हुईं, उनमें शहर के गंगापुर नालापारा निवासी सविता देवी पति सहेंद्र विश्वकर्मा के गले से 35 हजार का मंगलसूत्र, बौरीपारा निवासी चंपा देवी पति रामजी राम सोनी के गले से 70 हजार का लॉकेट व लुंड्रा निवासी शांति देवी पति शंकर सोनी के गले से 70 हजार का मंगलसूत्र शामिल हैं।

Surguja palace (Photo- Patrika)

भंडारे का प्रसाद लेते समय चेन स्नेचिंग

इधर शहर के भगवानपुर निवासी प्रभावती विश्वास अपने पुत्र पार्थप्रीतम विश्वास समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दशहरे के दिन अग्रसेन चौक स्थित दुर्गा पंडाल में घूमने आई थी। माता के दर्शन करने के बाद सभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने लाइन में लगी हुई थीं। इसी दौरान प्रभावती के गले से किसी ने सोने की चेन पार (Chain snatching) कर दी।

चोरी गए चेन की कीमत 45 हजार रुपए बताई जा रही है। चेन स्नेचिंग का शिकार हुई महिला के पुत्र ने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो एक महिला उसके गले से सोने का चेन निकालते दिखी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है।

Published on:

03 Oct 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Chain snatching: दशहरा में पैलेस घूमने गईं 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व लॉकेट पार, दुर्गा पंडाल में भी चेन स्नेचिंग

