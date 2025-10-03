Chain snatching: दशहरा में पैलेस घूमने गईं 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व लॉकेट पार, दुर्गा पंडाल में भी चेन स्नेचिंग

अंबिकापुर। दशहरे के दिन सरगुजा महाराजा टीएस सिंहदेव का दर्शन करने व पैलेस देखने हजारों की संख्या में शहर समेत दूर-दराज से लोग पहुंचते हैं। यहां घूमने के दौरान 3 महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र (Chain snatching) व लॉकेट की चोरी हो गई। वहीं अग्रसेन चौक स्थित दुर्गा पंडाल में माता के दर्शन करने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही एक महिला के गले से सोने की चेन किसी ने पार कर दी। सीसीटीवी में एक महिला चेन निकालते कैद हुई है। चारों महिलाओं ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।