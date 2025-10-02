Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Vijayadashami rally: विजयादशमी पर ‘भगवामय’ हुआ शहर, हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

Vijayadashami rally: विजयादशमी के दिन हिंदू युवा एकता मंच द्वारा पिछले कई सालों से निकाली जा रही शोभायात्रा, काफी संख्या में युवक-युवतियां समेत अन्य नाचते-गाते हुए शामिल

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 02, 2025

Vijayadashmi Rally

Hindu Yuva Ekta manch rally (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा (Vijayadashami rally) निकाली गई। शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक, घड़ी चौक से देवीगंज रोड होते हुए समलाया मंदिर पहुंची। यहां पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भस्म होली खेली गई। भस्म होली खेलने के बाद शोभायात्रा महामाया मंदिर पहुंची। यहां आरती की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा समाप्त हुई।

Sri Ram, Sita and Laxman (Photo- Patrika)

दशहरा पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। विजयादशमी (Vijayadashami rally) को लेकर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा शोभायात्रा की तैयारी पूर्व से विशेष रूप से चल रही थी। इनके द्वारा पिछले कई वर्षों से शोभायात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी विजया दशमी के अवसर पर गुरुवार को शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकाली गई।

Hindu Yuva Ekta manch rally (Photo- Patrika)

शोभायात्रा (Vijayadashami rally) शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक, घड़ी चौक से देवीगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक होते हुए समलाया मंदिर और अंत में महामाया मंदिर पहुंची। यहां पूजन व आरती के बाद शोभायात्रा का समापन हुआ।

Vijayadashami rally: जय श्रीराम के नारों से गूंजता रहा शहर

दशहरा व शोभायात्रा (Vijayadashami rally) को लेकर पूरे शहर में भगवा झंडे लगाए गए थे। वहीं जब शोभायात्रा निकली तो लोगों के हाथों में भगवा झंडे लहरा रहे थे। इससे पूरे शहर का माहौल भगवामय हो गया।

Jhanki (Photo- Patrika)

शोभायात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की आकर्षक झांकी निकाली गई थी। जिनका जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा के साथ जीवंत झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं।

ये भी पढ़ें

Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार
कोरीया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 06:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Vijayadashami rally: विजयादशमी पर ‘भगवामय’ हुआ शहर, हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Girl murder to knife attack: Video: बीच शहर पेट्रोल पंप में युवती की चाकू मारकर हत्या, किए 20-25 वार, CCTV में कैद हुई जघन्य वारदात

Girl murder to knife attack
अंबिकापुर

Political news: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बोले- पौने दो वर्ष में 40 प्रतिशत गोवंश में आई कमी, इन्हें कत्लखाने भेज रही डबल इंजन की सरकार

Political news
अंबिकापुर

Navratri 2025: हवन-पूजन व कन्या भोज के साथ हुई नवरात्र की पूर्णाहुति, हिंदू युवा एकता मंच कल निकालेगी विशाल शोभायात्रा

Navratri 2025
अंबिकापुर

Amera coal mines: अमेरा खदान विस्तार को लेकर बवाल, ठेका कंपनी के मैनेजर व पोकलेन चालक की पिटाई, वाहनों में भी तोडफ़ोड़

Amera coal mines
क्राइम

Online fraud: भाई-भाभी ने विधवा बहन को लगाई 12.10 लाख की चपत, फोन पे से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए रुपए

Online fraud
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.