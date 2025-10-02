Vijayadashami rally: विजयादशमी पर ‘भगवामय’ हुआ शहर, हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

Hindu Yuva Ekta manch rally (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा (Vijayadashami rally) निकाली गई। शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक, घड़ी चौक से देवीगंज रोड होते हुए समलाया मंदिर पहुंची। यहां पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भस्म होली खेली गई। भस्म होली खेलने के बाद शोभायात्रा महामाया मंदिर पहुंची। यहां आरती की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा समाप्त हुई।
दशहरा पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। विजयादशमी (Vijayadashami rally) को लेकर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा शोभायात्रा की तैयारी पूर्व से विशेष रूप से चल रही थी। इनके द्वारा पिछले कई वर्षों से शोभायात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी विजया दशमी के अवसर पर गुरुवार को शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकाली गई।
शोभायात्रा (Vijayadashami rally) शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक, घड़ी चौक से देवीगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक होते हुए समलाया मंदिर और अंत में महामाया मंदिर पहुंची। यहां पूजन व आरती के बाद शोभायात्रा का समापन हुआ।
दशहरा व शोभायात्रा (Vijayadashami rally) को लेकर पूरे शहर में भगवा झंडे लगाए गए थे। वहीं जब शोभायात्रा निकली तो लोगों के हाथों में भगवा झंडे लहरा रहे थे। इससे पूरे शहर का माहौल भगवामय हो गया।
शोभायात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की आकर्षक झांकी निकाली गई थी। जिनका जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा के साथ जीवंत झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं।
