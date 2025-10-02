Vijayadashami rally: विजयादशमी पर ‘भगवामय’ हुआ शहर, हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

अंबिकापुर. बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा (Vijayadashami rally) निकाली गई। शोभायात्रा शहर के कला केंद्र मैदान से निकल कर गांधी चौक, घड़ी चौक से देवीगंज रोड होते हुए समलाया मंदिर पहुंची। यहां पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भस्म होली खेली गई। भस्म होली खेलने के बाद शोभायात्रा महामाया मंदिर पहुंची। यहां आरती की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा समाप्त हुई।