Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित रेलवे कॉलोनी में बुधवार की रात चोरों ने धावा बोला। चोरों ने स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन ट्रेन और गार्ड के क्वार्टर का ताला तोडक़र सोने-चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए नकद पार कर दिए। वारदात (Theft in Railway colony) के दौरान रेलवे कर्मचारियों का परिवार दुर्गा पंडाल में पूजा-पाठ करने गया था। जब वे कॉलोनी में लौटे तो ताला टूटा हुआ था तथा सामान चोरी चले गए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। तीन चोरी की वारदात में 50 लाख से अधिक के गहने-जेवर पार होने की बात कही जा रही है।