कोरीया

Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार

Theft in Railway colony: पूजा करने के बाद परिवार के सदस्य घर लौटे तो नजारा देखकर रह गए हैरान, सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपियों की खोजबीन करने डॉग स्क्वायड भी अंबिकापुर से पहुंचा

3 min read

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 02, 2025

Theft in Railway colony

Theft in railway colony quarter (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित रेलवे कॉलोनी में बुधवार की रात चोरों ने धावा बोला। चोरों ने स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन ट्रेन और गार्ड के क्वार्टर का ताला तोडक़र सोने-चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए नकद पार कर दिए। वारदात (Theft in Railway colony) के दौरान रेलवे कर्मचारियों का परिवार दुर्गा पंडाल में पूजा-पाठ करने गया था। जब वे कॉलोनी में लौटे तो ताला टूटा हुआ था तथा सामान चोरी चले गए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। तीन चोरी की वारदात में 50 लाख से अधिक के गहने-जेवर पार होने की बात कही जा रही है।

रेलवे कॉलोनी निवासी शैलेष चटर्जी ने पुलिस को बताया कि रेलवे में ट्रैकमैन ट्रेनर के पद पर चिरमिरी में कार्यरत हैं। 1 अक्टूबर की शाम को परिवार सहित रेलवे कॉलोनी स्थित रेल मनोरंजन सदन दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा पाठ करने गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर (Theft in Railway colony) ने घर का ताला को तोडक़र आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ली।

Theft in railway colony quarter (Photo- Patrika)

इसकी कीमत करीब 50 लाख है। रात करीब सवा 11 बजे घर पत्नी लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ था, जिसकी मुझे फोन से जानकारी दी। मैं घर पहुंचा और देखा तो घर के सामने दरवाजा एवं पीछे तरफ आंगन, बीच वाले कमरे का दरवाजा में लगा ताला टूटा (Theft in Railway colony) था। दीवान, लकड़ी की अलमारी में रखे कपड़े, साड़ी जमीन में अस्त-व्यस्त थे।

अलमारी का लॉक खुला और सोने का लॉकेट, चैन, पोला, नोज पीन, मुकुट, रिंग, अंगूठी, शाखा पोला, सोने का चेन, मंगलसूत्र, कान का टप्स एवं चांदी के जेवर सहित अन्य सामान गायब थे। मामले में पुलिस ने धारा 305, 331(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रार्थी चटर्जी के आवास से सबसे अधिक लगभग 50 लाख के गहने चोरी होने की बात कही जा रही है।

चोर गिरोह ने रेलवे कॉलोनी का बनाया निशाना

चोर गिरोह ने रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर-3 को निशाना बनाया है। इसी कॉलोनी में स्टेशन मास्टर प्रेम कुमार शाह के क्वार्टर में भी चोरी की वारदात हुई है। घटना तिथि को स्टेशन मास्टर परिवार सहित रात 10 बजे दुर्गा पूजा में मनेन्द्रगढ़ गए थे। वे करीब 12 बजे लौटे तो गेट का ताला टूटा और घर के अंदर सारा सामान बिखरा (Theft in Railway colony) पड़ा था।

अलमारी खुला से सोने का टप्स 1 जोड़ी, चांदी की पायल एक जोड़ी चोरी हुई है, जिसकी कीमत करीब 30 हजार है। वहीं चोरी की तीसरी घटना रेलवे गार्ड राजेश यादव के मकान क्रमांक 22/2 में हुई। जहां गेट का ताला तोडक़र लगभग 50 हजार के सोना-चांदी के जेवर पार कर दिया गया है।

Theft in railway colony quarter (Photo- Patrika)

Theft in Railway colony: सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

मामले (Theft in Railway colony) में पुलिस मुस्तैदी के साथ चोरों की जानकारी लेकर जुटा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी सुनील तिवारी सुबह पहुंचे और एसपी को घटना की जानकारी दी। अंबिकापुर से डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने रेलवे कर्मचारियों के घरों के आसपास क्षेत्र का मुआयना भी किया। चोरी की वारदात पर एसपी चंद्र मोहन सिंह भी नजर बनाए हुए हैं।

Good news: कोरिया में खुला छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अत्याधुनिक मशीनरी से है लैस
कोरीया

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार

