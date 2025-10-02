Good news: कोरिया में खुला छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अत्याधुनिक मशीनरी से है लैस

बैकुंठपुर. कोरिया जिले में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों को अमूल्य तोहफा (Good news) मिला है। यहां के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल परिसर में छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र की शुरुआत की गई। अत्याधुनिक मशीनरी से लैस केंद्र में बुजुर्गों को जांच से लेकर दवाई की सुविधाएं मिलेगी। विधायक भइयालाल राजवाड़े ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि वृद्धजन दिवस पर कोरिया को अनमोल तोहफा मिला है। हमारे बुजुर्गों ने जीवन भर समाज और परिवार को संवारने में योगदान दिया है। उनकी देखभाल और उपचार के लिए यह केंद्र अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।