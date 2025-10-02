Good news: कोरिया में खुला छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अत्याधुनिक मशीनरी से है लैस

Old age man in center (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर. कोरिया जिले में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों को अमूल्य तोहफा (Good news) मिला है। यहां के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल परिसर में छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र की शुरुआत की गई। अत्याधुनिक मशीनरी से लैस केंद्र में बुजुर्गों को जांच से लेकर दवाई की सुविधाएं मिलेगी। विधायक भइयालाल राजवाड़े ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि वृद्धजन दिवस पर कोरिया को अनमोल तोहफा मिला है। हमारे बुजुर्गों ने जीवन भर समाज और परिवार को संवारने में योगदान दिया है। उनकी देखभाल और उपचार के लिए यह केंद्र अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
कोरिया कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि इस उम्र में भीड़ और दर्द सबसे बड़ी समस्या है। उम्र बढऩे पर घुटनों, एडिय़ों और अन्य रोगों से पीडि़त होना सामान्य बात है। हम सबको इस अवस्था से गुजरना है। बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी समस्या भीड़ से बचाव और दर्द से राहत (Good news) की होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख यह बुजुर्ग देखभाल केंद्र शुरु किया गया है।
उन्होंने कहा कि महज डेढ़ माह में यह केंद्र (Good news) बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने बुजुर्गों से अपील कर कहा कि इस केंद्र की जानकारी अपने आसपास के वृद्धजनों तक भी पहुंचाएं। साथ ही वयोवृद्ध एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। ताकि वे बुजुर्ग, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके घर तक ही जांच और उपचार की सुविधा दी जा सकेगी।
इस दौरान जिपं अध्यक्ष मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, सिविल सर्जन डॉ. आयुष जायसवाल, समाज कल्याण उप संचालक आलोक सिंह भुवाल सहित अन्य मौजूद थे।
सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि बुजुर्ग स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक उपकरण (Good news) उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें ट्राइसाइकिल, बैलेंस बोर्ड, फुट मसाजर, पैरेलल बार, स्टेयर क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल, मसाज चेयर, ट्रैक्शन और वैक्स बाथ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यहां फिजियोथेरेपी और पंचकर्म जैसी सेवाएं भी बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होंगी।
अब बुजुर्गों को इन उपचारों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2 से 8 अक्टूबर तक आरोग्यम निकुष्ठ कोरिया अभियान चलेगा। इसके तहत कुष्ठ रोग के लक्षण, बचाव, जांच, उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनजागरुकता कार्यक्रम कराए जाएंगे।
