Good News: केंद्र सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान समेत 9 राज्यों पर खर्च होंगे 4645.60 करोड़ रुपए

फोटो: पत्रिका
Good News: राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में राजस्थान समेत 9 अन्य आपदा प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई। इसमें राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDRF) से शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसका लाभ भोपाल, जयपुर, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कानपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम और लखनऊ को मिलेगा। इस पर 2444.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में जिन 11 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है उनमें राजस्थान की राजधानी जयपुर भी शामिल है। जयपुर को इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा जिससे शहर में हर साल मानसून के दौरान आने वाली शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें 90% केंद्र और 10% राज्य पैसा लगाएगा।
इस उच्च स्तरीय समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल रहे। समिति ने आपदा प्रभावित राज्यों को कुल 4645.60 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान को भी पर्याप्त हिस्सेदारी मिलने जा रही है जिससे राज्य की बाढ़ प्रबंधन और आपदा राहत क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा।
जयपुर समेत अन्य 10 शहरों का चयन बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता, राजधानी की स्थिति, आबादी, भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियों के आधार पर किया गया है।
