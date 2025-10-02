Good News: केंद्र सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान समेत 9 राज्यों पर खर्च होंगे 4645.60 करोड़ रुपए

Good News: राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में राजस्थान समेत 9 अन्य आपदा प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई। इसमें राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDRF) से शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसका लाभ भोपाल, जयपुर, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कानपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम और लखनऊ को मिलेगा। इस पर 2444.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।