बेंगलुरु में अब Instamart से मंगवा सकेंगे LPG सिलेंडर, HPCL के साथ शुरू हुई नई सेवा

Instamart के जरिए पहली बार LPG सिलेंडर मंगाने वाले ग्राहकों को पहले अपनी पहचान का सत्यापन (KYC) और डिलीवरी से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद किए जाने वाले सभी ऑर्डर रिफिल की श्रेणी में आएंगे और नए सिलेंडर की डिलीवरी के समय खाली HPCL सिलेंडर वापस लिया जाएगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि Instamart पर बुक किए गए सभी ऑर्डर HPCL के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही ग्राहकों तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।